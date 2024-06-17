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«Да они отморозки»: Александр Робак находит мертвого мужчину в постели Анны Михалковой в трейлере «Убойного отпуска»

17 июня
2024 год

Новости кино >>
17 июня 2024

В сети появился трейлер комедийного сериала «Убойный отпуск» с Анной Михалковой, Александром Робаком, Любовью Аксеновой и Степаном Девониным в главных ролях. Премьера курортной комедии производства кинокомпании LOOKFILM состоится 1 июля в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба сервиса.

«Убойный отпуск»


«Я подумала. Мы разводимся» — с этими словами Люба (Анна Михалкова) и Рома (Александр Робак) приземляются в Турции, чтобы отметить тридцать лет совместной жизни. Поездку в пятизвездочный отель родителям оплатила беременная дочь Настя (Любовь Аксенова), поэтому супругам все же придется провести отпуск вместе — дополнительный номер стоит триста евро за ночь. Любе и Роме приходится терпеть компанию друг друга. После заселения он первым делом пикирует на пляж к бару, где знакомится с собутыльником Виктором (Степан Девонин), а она, надев бриллиантовые украшения, отправляется в ресторан, где ей помогает разобраться с электронным меню русскоговорящий турок Эмин (Алим Хоконов). Люба организует себе курортный роман, отрывается вечером на дискотеке и засыпает пьяная в кровати со вчерашним незнакомцем. Утром в номер заявляется Рома, устраивает сцену жене, но на обоих накатывает волна ужаса: Эмин умер. С полицией супруги не хотят связываться, а потому придумывают, как избавиться от тела.

«Да они отморозки»: Александр Робак находит мертвого мужчину в постели Анны Михалковой в трейлере «Убойного отпуска»
фото: пресс-служба KION

«У нас с моей героиней Настей схожий тип привязанности — "тревожный". Настя тревожится за брак родителей, чувствует что они ссорятся, хоть и не подают виду. Она покупает им билеты на отдых и всеми возможными способами пытается починить то, о чем даже не знает, хотя сами родители при этом хотят совершенно другого... Я попадала в подобные ситуации, когда приходилось решать "то незнамо что" из-за сокрытия истинных мотивов. Ничем хорошим обычно это не заканчивалось. У проекта прекрасный состав — и команда, и партнеры. Анна Михалкова и Александр Робак — легендарная кинопара. Денис Кузнецов, необычный для меня партнер по площадке — чудесный актер. Съемки проходили в конце туристического сезона Турции, в городе Фетхие. Туристов не было совсем. Гостиница, где мы снимали большую часть сцен, работала только для съемочной команды. В результате в громадном гостиничном комплексе почти не было людей. Все лежаки были перевернуты, бассейн высушен , в море заходил только Александр Робак. В общем, происходящее отдавало постапокалиптическим настроением. Отличная атмосфера для создания веселой и яркой комедии», — рассказывает Любовь Аксенова.

В курортной комедии «Убойный отпуск» разыгрывается знакомая супружеского ситуацию отдыха «все включено» в Турции: мужчина не отходит от барной стойки, а женщина радуется ухаживаниям иностранных красавцев. Авторы проекта сатирически обыгрывает клише, дает им развитие, погружая персонажей анекдотов в реалии детектива.
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№ 2
Igor D.88   17.06.2024 - 16:24
... точно, и наверное не плохая. трейлер кстати уже давно в сети гуляет. читать далее>>
№ 1
Milana Pertnul (Томск)   17.06.2024 - 15:44
А это точно комедия?)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Да они отморозки»: Александр Робак находит мертвого мужчину в постели Анны Михалковой в трейлере «Убойного отпуска» фотографии
«Да они отморозки»: Александр Робак находит мертвого мужчину в постели Анны Михалковой в трейлере «Убойного отпуска» фотографии
«Да они отморозки»: Александр Робак находит мертвого мужчину в постели Анны Михалковой в трейлере «Убойного отпуска» фотографии
«Да они отморозки»: Александр Робак находит мертвого мужчину в постели Анны Михалковой в трейлере «Убойного отпуска» фотографии
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