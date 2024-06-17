Советская студентка Софья Шуткина оказывается в центре шпионской игры в сериале «Матрешка»

Премьера сериала «Матрешка» состоится 20 июня в онлайн-кинотеатре Иви. Драматический триллер расскажет историю о студентке Ленинградского университета, которая удивительным образом похожа на погибшую жену американского шпиона. Главную роль исполняет Софья Шуткина, уточняет пресс-служба сервиса.
фото: пресс-служба Иви
Действие разворачивается в 1983 году. Юля Морозова изучает иностранные языки в Ленинградском университете, занимается спортом и даже не представляет, что в самом ближайшем будущем ей предстоит работа в КГБ. Она очень похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведчики во главе с Волоховым затевают сложную шпионскую игру, намереваясь выявить «крота» в оборонной промышленности. Для этого они планируют внедрить Юлю в ближайшее окружение американца, надеясь, что тот клюнет на приманку.
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