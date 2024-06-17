У экранизации Uncharted будет вторая часть с Томом Холландом в главной роли

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Советская студентка Софья Шуткина оказывается в центре шпионской игры в сериале «Матрешка»

«Да они отморозки»: Александр Робак находит мертвого мужчину в постели Анны Михалковой в трейлере «Убойного отпуска»

Демис Карибидис и Марина Кравец отправятся в разные исторические эпохи

17 июня

Клим Шипенко, Владимир Котт, Петр Буслов и Юрий Быков вошли в состав жюри фестиваля «Пилот»

На смотре два главных приза – лучший пилот сериала выбирают эксперты из киноиндустрии и зрители