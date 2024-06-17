У экранизации Uncharted будет вторая часть с Томом Холландом в главной роли. Информацию официально подтвердили во время презентации студии Sony Pictures на выставке CineEurope, которая стартовала сегодня в Барселоне.
фото: кадр из фильма «Анчартед. На картах не значится»
Правда, никаких подробностей о сиквеле озвучено не было. Рубен Фляйшер перенес на большой экран популярную серию видеоигр компании Naughty Dog про искателя сокровищ Нэйтана Дрейка в 2022 году. «Анчартед: На картах не значится» собрал в мировом прокате более 407 млн долларов. Компанию Тому Холланду составил Марк Уолберг, который сыграл Виктора «Салли» Салливана.
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