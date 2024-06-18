Клинок, тянущий время: финальные серии «Истребителя демонов» будут дольше обычных (ради боев, конечно!)

Отличные новости для поклонников «Истребителя демонов
»! Создатели аниме выпустили новый ролик и объявили, что последние два эпизода «Тренировки столпов
» получат чуть больше времени: седьмой — 40 минут, а восьмой — целый час. Также в честь завершения четвертого сезона 30 июня в токийском кинотеатре TOHO Cinemas Shinjuku
состоится показ обеих серий с последующим обсуждением. Для тех, кто не в Японии, но очень хочет приобщиться, беседа будет доступна в прямом эфире на официальном YouTube-канале Aniplex
.
Под вступительный трек Mugen
от MY FIRST STORY
и HYDE
30-секундный тизер кратко описывает путь Тандзиро
: юный демоноборец вместе с соратниками Дзэнъицу
и Иносукэ
укрепляет силу духа и неустанно оттачивает боевые навыки под руководством столпов, чтобы противостоять зловещему Мудзану Кибуцудзи
и Высшим Лунам.
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Что пошло не так в «Истребителе демонов»
2 февраля в кинотеатрах Японии показали полнометражный фильм, состоящий из финального эпизода «Деревни кузнецов
» и часового первого эпизода «Тренировки столпов», который вышел в эфир 12 мая. Над проектом студии ufotable
(«Судьба/Начало
», «Пожиратель богов
») продолжили работать режиссер предыдущих сезонов Харуо Сотодзаки
(«Дважды два — это Синобу
», «Сказания Зестирии: Пришествие Пастыря
») и дизайнер персонажей Акира Мацусима
(ключевая анимация «Буря потерь
» и «Охотник х Охотник
»).
Одноименная манга, написанная и нарисованная Коёхару Готогэ
, публиковалась на страницах журнала Weekly Shonen Jump
(издательство Shueisha) с февраля 2016 года по май 2020-го. Аниме о юноше с серьгами-ханафуда
и его сестре-демонице
начало выходить весной 2019-го. За это время аниме успело стать одним из самых известных сёнэнов
, а директор вышеупомянутой анимационной студии Хикари Кондо засветился в скандале
с неуплатой налогов.
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