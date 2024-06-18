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Клинок, тянущий время: финальные серии «Истребителя демонов» будут дольше обычных (ради боев, конечно!)

18 июня
2024 год

Новости кино >>
18 июня 2024
Отличные новости для поклонников «Истребителя демонов»! Создатели аниме выпустили новый ролик и объявили, что последние два эпизода «Тренировки столпов» получат чуть больше времени: седьмой — 40 минут, а восьмой — целый час. Также в честь завершения четвертого сезона 30 июня в токийском кинотеатре TOHO Cinemas Shinjuku состоится показ обеих серий с последующим обсуждением. Для тех, кто не в Японии, но очень хочет приобщиться, беседа будет доступна в прямом эфире на официальном YouTube-канале Aniplex.


Под вступительный трек Mugen от MY FIRST STORY и HYDE 30-секундный тизер кратко описывает путь Тандзиро: юный демоноборец вместе с соратниками Дзэнъицу и Иносукэ укрепляет силу духа и неустанно оттачивает боевые навыки под руководством столпов, чтобы противостоять зловещему Мудзану Кибуцудзи и Высшим Лунам.

Читать Что пошло не так в «Истребителе демонов»
2 февраля в кинотеатрах Японии показали полнометражный фильм, состоящий из финального эпизода «Деревни кузнецов» и часового первого эпизода «Тренировки столпов», который вышел в эфир 12 мая. Над проектом студии ufotableСудьба/Начало», «Пожиратель богов») продолжили работать режиссер предыдущих сезонов Харуо СотодзакиДважды два — это Синобу», «Сказания Зестирии: Пришествие Пастыря») и дизайнер персонажей Акира Мацусима (ключевая анимация «Буря потерь» и «Охотник х Охотник»).

Клинок, тянущий время: финальные серии «Истребителя демонов» будут дольше обычных (ради боев, конечно!)

Одноименная манга, написанная и нарисованная Коёхару Готогэ, публиковалась на страницах журнала Weekly Shonen Jump (издательство Shueisha) с февраля 2016 года по май 2020-го. Аниме о юноше с серьгами-ханафуда и его сестре-демонице начало выходить весной 2019-го. За это время аниме успело стать одним из самых известных сёнэнов, а директор вышеупомянутой анимационной студии Хикари Кондо засветился в скандале с неуплатой налогов.

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Клинок, тянущий время: финальные серии «Истребителя демонов» будут дольше обычных (ради боев, конечно!) фотографии
Клинок, тянущий время: финальные серии «Истребителя демонов» будут дольше обычных (ради боев, конечно!) фотографии
Клинок, тянущий время: финальные серии «Истребителя демонов» будут дольше обычных (ради боев, конечно!) фотографии
Клинок, тянущий время: финальные серии «Истребителя демонов» будут дольше обычных (ради боев, конечно!) фотографии
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