Режиссер, продюсер и сценарист Жора Крыжовников возглавит жюри основного конкурса кинофестиваля «Маяк», который пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
«Скрывающийся под псевдонимом Жора Крыжовников Андрей Першин является одним из главных действующих лиц российского кино еще со времен триумфального выхода на экраны его — снятых, кстати, в Геленджике — комедий "Горько!" и "Горько! 2". Его феноменально успешные телесериалы "Звоните ДиКаприо!" и "Слово пацана. Кровь на асфальте" отличаются от большого кино только масштабом повествования — для работы в жанре, который можно назвать современной версией классического «романа воспитания», режиссеру нужна широкая драматическая канва. Крыжовников — режиссер с легко узнаваемым почерком: особенности драматургии, изобразительного ряда и монтажного строя его работ легко опознаются публикой, заставляя видеть в его «народных хитах» руку настоящего кинематографического автора, чье призвание — исследовать экстримы российской жизни, парадоксально являющиеся ее обыденностью. Кино Крыжовникова всегда больше лежащих в его основе сюжетов: режиссер парит над "реальностью", изображаемой в его фильмах с нервной непосредственностью триеровской "Догмы". И дионисийские увеселения "богемы", и брутальные разборки "простых парней" становятся для него поводом для ироничной медитации о прихотливых странностях изменчивой, ускользающей жизни», — подчеркивает программный директор «Маяка» Стас Тыркин.
Жюри под председательством Жоры Крыжовникова предстоит выбрать победителей основного конкурса фестиваля в следующих номинациях: «Лучший фильм (Гран-при)», «Лучшая работа режиссера», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший дебют». Подать заявку на участие в конкурсе «Маяка» 2024 года можно до 1 августа включительно на сайте фестиваля.
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