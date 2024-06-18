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Милош Бикович и Виктория Толстоганова откровенничают перед камерой в тизер-сцене «Дайте шоу!»

18 июня
2024 год

Новости кино >>
18 июня 2024
Иви представил тизер-сцену и тизер-постер драмы «Дайте шоу!» — истории о том, что на самом деле творится за фасадом жизни поп-звезды. В первом ролике из сериала Милош Бикович, Виктория Толстоганова и Игорь Верник покажут, на какие откровения готовы их герои ради рейтингов в телевизионном шоу.

Дайте шоу!. Тизер-сцена


Известного певца Кирилла Артемьева обвиняют в изнасиловании Веры, бывшей девушки главного героя — журналиста скандального телевизионного ток-шоу «Правда» Паши. В безуспешных попытках расследовать события того дня Паша идет на крайнюю меру — приводит Веру в прямой эфир ток-шоу. Выступление в телеэфире имеет неожиданный эффект для всех. Несмотря на название шоу, отнюдь не поиск правды становится главной целью участников.

«Казалось бы, популярность, деньги, успех должны гарантировать счастье. Но у героев сериала "Дайте шоу!" как-то не складывается… Все не так. И чем больше они хотят, тем меньше получается. Почему — смотрите в сериале», — интригует Милош Бикович.

В сериале также сыграли Кристина Бабушкина, Олег Савостюк, Анастасия Красовская, Павел Ворожцов, Алексей Макаров, Анна Глаубе и другие. В сценах с ток-шоу в качестве экспертов зрителей ждут звездные камео — завсегдатаи телевизионных эфиров: Отар Кушанашвили и Никита Джигурда, а в сериях с музыкальным закулисьем — Николай Басков, Алсу, Дима Билан.

Милош Бикович и Виктория Толстоганова откровенничают перед камерой в тизер-сцене «Дайте шоу!»
фото: пресс-служба Иви

Производством проекта вместе с онлайн-кинотеатром Иви занимается продюсерская компания INEY Production. Продюсерами сериала стали Андрей Золотарев и Алена Акимова, а сценаристами выступили Юлия Савенкова и Дмитрий Литвиненко, который также занял кресло режиссера. Сериал стал участником конкурсной программы фестиваля «Пилот», который пройдет в Иваново в июне. На Иви драма выйдет в 2024 году.
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№ 1
Мария Карасёва   18.06.2024 - 16:52
Милош Бикович и Виктория Толстоганова вновь демонстрируют свой актерский мастерство и харизму! Их откровенность перед камерой в тизер-сцене "Дайте шоу!" обещает захватывающее и эмоциональное... читать далее>>
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Милош Бикович и Виктория Толстоганова откровенничают перед камерой в тизер-сцене «Дайте шоу!» фотографии
Милош Бикович и Виктория Толстоганова откровенничают перед камерой в тизер-сцене «Дайте шоу!» фотографии
Милош Бикович и Виктория Толстоганова откровенничают перед камерой в тизер-сцене «Дайте шоу!» фотографии
Милош Бикович и Виктория Толстоганова откровенничают перед камерой в тизер-сцене «Дайте шоу!» фотографии
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