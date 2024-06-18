Николай Добрынин и Анна Снаткина присмотрят за оборотнями, ведьмами и русалками

По сюжету братья Шиловы (Даня Киселев, Денис Нурулин) после встречи с вампиром открывают в себе суперсилы. Серега и Леха узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти, которая периодически заглядывает в гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими «туристами» из Темного мира присматривают сотрудники секретной организации «Граница Миров» под руководством Павла Никитича (Николай Добрынин): «мозг команды» Людмила Николаевна (Анна Снаткина), ее дочь Света (Маргарита Дьяченкова), эффектная вампирша Илона (Ангелина Поплавская). Шиловы становятся частью необычного коллектива, вместе с которым им предстоит не только следить за прилежным поведением «темных», но и собирать фрагменты мощнейшего артефакта.
В одной из серий зрители могут не узнать Николая Добрынина, который примерит татуировки, браслеты, стильные бороду и прическу с цветными акцентами на волосах. «Я весь в наколках, крашеный — в общем, потрясающе. Герой на самом деле многогранный: быстро соображающий и реагирующий на разные ситуации, но при этом домашний, очень любящий жену и огород. Отстреливается от вампиров и тут же дает советы позвонившей супруге, как починить дачный шланг. Безусловно, это интересно играть», — рассказывает актер.
фото: пресс-служба СТС
Кроме необычных образов, актеров ждут трюки, большая часть которых досталась Денису Нурулину. «Мой герой — авантюрист, в каждой серии попадает в нелепые ситуации. Он постоянно дерется, стреляет из пистолета святой водой, висит вверх ногами, в общем, не скучает», — рассказывает актер. Создатели истории признаются, что вдохновлялись культовой франшизой «Люди в черном». «Это то, чего нам хочется добиться в плане баланса приключений и комедии, — признается креативный продюсер Илья Литвиненко («Родком»). — Визуально два мира получаются разными, но без кардинальных отличий. Главная разница — нечисть живет в девятнадцатом веке».
Большая часть съемок пройдет в ДК ЗИЛ, который превратится в экранный НИИ — место работы сотрудников «Границы Миров». «Мы долго искали локацию, но в итоге остановились на здании ДК, созданного в духе советского конструктивизма. В целом в мире людей много советской и постсоветской архитектуры, а в мире вампиров больше классических форм», — говорит художник-постановщик Артем Купина. Магический антураж поможет создать реквизит, в том числе: криокапсулы, молодильные яблоки, волшебные зеркала и «Сердце Каина» — артефакт, за которым охотятся представители двух миров.
обсуждение >>