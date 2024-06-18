Дмитрий Лысенков, Олег Гаас и Сергей Маковецкий вернутся во втором сезоне «Телохранителей»

Стартовали съемки продолжения комедийного сериала «Телохранители». В режиссерское кресло сядет Владимир Битоков («Хэдшот», «Мама, я дома»). Проект производства компании Norm Production по заказу Comedy Club Production выйдет на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету второго сезона, Адвокат продолжит заниматься максимально резонансными делами, а значит, у него лишь прибавится недругов, и славной троице телохранителей не придется сидеть без работы. Юрок продолжит встречаться с Вероникой, но их отношения пройдут проверку на прочность. Дело в том, что отец девушки и по совместительству начальник парней Адвокат приложит максимум усилий, чтобы разбить пару. Ящер будет ждать прибавления в семействе и постарается финансово подготовиться к этому знаменательному событию. И только жизнь Тучи окажется так же стабильна, как и в первом сезоне. Что же касается Адвоката, он в очередной раз попытается приструнить своего слишком уж независимого отца, а также займется перевоспитанием жены Саши, что приведет к совсем непредсказуемым последствиям.
фото: пресс-служба ТНТ
«Герои уже успели адаптироваться к жизни в Москве. Они уже понимают, что "фраппучино" и "бейгл" – это не обзывательства. Самое главное, парни не меняют своих жизненных принципов: честность, порядочность и умение дружить. Если первый сезон был больше про столкновение миров, то во втором мы покажем развитие взаимоотношений между героями. Каждому придется измениться, чтобы стать немного лучше», — говорят креативные продюсеры проекта Алексей Иванов и Максим Шкаликов.
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