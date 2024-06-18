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Дмитрий Лысенков, Олег Гаас и Сергей Маковецкий вернутся во втором сезоне «Телохранителей»

18 июня
2024 год

Новости кино >>
18 июня 2024
Стартовали съемки продолжения комедийного сериала «Телохранители». В режиссерское кресло сядет Владимир БитоковХэдшот», «Мама, я дома»). Проект производства компании Norm Production по заказу Comedy Club Production выйдет на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Дмитрий Лысенков, Олег Гаас и Сергей Маковецкий вернутся во втором сезоне «Телохранителей»
фото: пресс-служба ТНТ

В первом сезоне главные герои – боксеры из Челябинска – вылетели из сборной и по воле случая начали работать на скандального столичного адвоката. В продолжении Туча, Юрок и Ящер окончательно освоятся в Москве и, конечно, на их долю выпадет немало приключений. К своим ролям вернется весь каст первого сезона: Олег Гаас (Юрок), Егор Овчинников (Туча), Александр Левин (Ящер), Дмитрий Лысенков (Адвокат), Сергей Маковецкий (Отец адвоката) и Яна Кошкина (жена адвоката Саша) и Кристина Кучеренко (Вероника).

По сюжету второго сезона, Адвокат продолжит заниматься максимально резонансными делами, а значит, у него лишь прибавится недругов, и славной троице телохранителей не придется сидеть без работы. Юрок продолжит встречаться с Вероникой, но их отношения пройдут проверку на прочность. Дело в том, что отец девушки и по совместительству начальник парней Адвокат приложит максимум усилий, чтобы разбить пару. Ящер будет ждать прибавления в семействе и постарается финансово подготовиться к этому знаменательному событию. И только жизнь Тучи окажется так же стабильна, как и в первом сезоне. Что же касается Адвоката, он в очередной раз попытается приструнить своего слишком уж независимого отца, а также займется перевоспитанием жены Саши, что приведет к совсем непредсказуемым последствиям.

Дмитрий Лысенков, Олег Гаас и Сергей Маковецкий вернутся во втором сезоне «Телохранителей»
фото: пресс-служба ТНТ

«Герои уже успели адаптироваться к жизни в Москве. Они уже понимают, что "фраппучино" и "бейгл" – это не обзывательства. Самое главное, парни не меняют своих жизненных принципов: честность, порядочность и умение дружить. Если первый сезон был больше про столкновение миров, то во втором мы покажем развитие взаимоотношений между героями. Каждому придется измениться, чтобы стать немного лучше», — говорят креативные продюсеры проекта Алексей Иванов и Максим Шкаликов.

Также креативным продюсером выступает Юлия Галиченко, а генеральным продюсером значится Вячеслав Дусмухаметов. Оператор стал Василий Григолюнас, а художником-постановщиком Руслан Алимов.
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№ 1
Киноман1985   18.06.2024 - 18:39
8,5 баллов на странице по итогу первого сезона.около 200 человек проголосовало. успех! а сразу и не скажешь. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Мама, я домаТелохранителиХэдшот

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Дмитрий Лысенков, Олег Гаас и Сергей Маковецкий вернутся во втором сезоне «Телохранителей» фотографии
Дмитрий Лысенков, Олег Гаас и Сергей Маковецкий вернутся во втором сезоне «Телохранителей» фотографии
Дмитрий Лысенков, Олег Гаас и Сергей Маковецкий вернутся во втором сезоне «Телохранителей» фотографии
Дмитрий Лысенков, Олег Гаас и Сергей Маковецкий вернутся во втором сезоне «Телохранителей» фотографии
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