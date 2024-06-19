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Премьера саги «Два берега» с Аглаей Шиловской, Романом Курцыным и Марией Голубкиной состоится 24 июня

19 июня
2024 год

Новости кино >>
19 июня 2024

Премьера саги «Два берега» с Аглаей Шиловской, Романом Курцыным и Марией Голубкиной состоится 24 июня на Первом. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера саги «Два берега» с Аглаей Шиловской, Романом Курцыным и Марией Голубкиной состоится 24 июня
фото: Первый канал

По сюжету много лет, разделенные рекой, соседствовали в далекой Уральской деревушке две большие семьи: состоятельные Сколчины и бедные Ермаковы. После революции оказались они в непримиримых лагерях, но их дети полюбили друг друга, и судьбы потомков этих двух родов сплелись в жесткий клубок. На протяжении полувека страданий, вражды, войн, каждый из них надеялся на то, что именно ему повезет обрести долгожданное и выстраданное счастье.

По словам режиссера Ольги Субботиной, «Два берега» – это, с одной стороны, история двух враждующих семей, растянутая на десятилетия, а, с другой, эта история куда шире, чем борьба кланов или людей за личное счастье, в «Двух берегах» отражается история страны. «Любовь – это сюжетообразующий стержень. Эпохи меняются, меняются внешние обстоятельства, занятия людей и их приоритеты, а чувства остаются. И они могут сохраняться вопреки всем обстоятельствам, порой люди сходятся только в старости, хотя пылали чувствами друг к другу еще подростками. Возможно, такое было свойственно для предыдущих поколений, потому что общество было более консервативным. И в "Двух берегах" практически все герои – приверженцы семейной клановости, у них есть родовой уклад, и они держатся устоев. Пусть кто-то из них коммунист, а кто-то кулак, но они ими остаются до конца. Это явление в чем-то типическое и мне было интересно это исследовать», — добавляет режиссер.

Премьера саги «Два берега» с Аглаей Шиловской, Романом Курцыным и Марией Голубкиной состоится 24 июня
фото: Первый канал

Съемки сериала продлились около пяти месяцев и прошли в двух локациях: в Пермском крае и Подмосковье, где на территории усадьбы Горки была специально выстроена деревня. Как рассказывает Ольга Субботина, артисты узнали на собственном опыте, каково это жать серпами рожь, работать в коровнике и валить лес. Кстати, многие актеры сыграли своих героев в разные возрастные промежутки. Аглая Шиловская, например, сыграла свою героиню от 16 до 60 лет, у нее единственной был пластический грим, потому что без него ее было невозможно состарить.

В сериале также сыграли Елена Аросьева, Евгений Пронин, Николай Козак, Светлана Степанковская, Виталий Хаев, Анна Тараторкина, Сергей Горобченко, Елена Захарова и другие.
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Премьера саги «Два берега» с Аглаей Шиловской, Романом Курцыным и Марией Голубкиной состоится 24 июня фотографии
Премьера саги «Два берега» с Аглаей Шиловской, Романом Курцыным и Марией Голубкиной состоится 24 июня фотографии
Премьера саги «Два берега» с Аглаей Шиловской, Романом Курцыным и Марией Голубкиной состоится 24 июня фотографии
Премьера саги «Два берега» с Аглаей Шиловской, Романом Курцыным и Марией Голубкиной состоится 24 июня фотографии
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