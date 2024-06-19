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Мария Куликова отправится на поиски первой любви в мелодраме «Горное солнце»

19 июня
2024 год

Новости кино >>
19 июня 2024

В Казахстане прошли съемки многосерийной мелодрамы Александра Данилова «Горное солнце». Главные роли в сериале исполняют Анна Мельникова, Мария Куликова, Валентина Панина, Артем Крылов, Ерлан Кулмурзин и другие. Телепремьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

Мария Куликова отправится на поиски первой любви в мелодраме «Горное солнце»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету начинающая художница Нина Шишкина (Анна Мельникова) живет вместе матерью Катей (Мария Куликова) и бабушкой Елизаветой Сергеевной (Валентина Панина). И кажется, у нее в жизни все прекрасно: любящая семья, интересная работа в художественной галерее, положительный со всех сторон жених Сева (Артем Крылов). Но никто не догадывается, что родственники контролируют каждый шаг девушки, в галерее ей почти не платят, а Сева – на самом деле зануда и карьерист. Все меняется, когда Нина устраивает выставку казахстанского художника Алекса Бертрана (Иван Лакшин). На одной из его картин она неожиданно узнает свою мать Катю в юности. Оказывается, много лет назад этот портрет художнику заказал настоящий отец Нины, в прошлом бедный парень, а ныне олигарх Алмаз Алиев (Джавахир Захиров). Нина решает втайне от всех отправиться в Казахстан и познакомиться с отцом, о котором мать никогда не рассказывала. Героиня пока не знает, что это увлекательное и опасное путешествие в корне изменит не только ее судьбу, но и жизнь всей ее семьи.

Съемки проходили в Алматы, а также на территории Иле-Алатауского национального парка, уникального природного комплекса на северо-западе Тянь-Шаня, и в Санкт-Петербурге.

«Я часто играю роли в мелодраматических картинах, и в очередной раз мне досталась положительная героиня. Это история про то, что прошлое нас не отпускает. Моя Катя когда-то давно встретила в Казахстане свою главную любовь. Трагические события и человеческая подлость разлучили влюбленных, и, как это часто бывает, спустя время все вернулось на круги своя. Меня этот проект привлек не только захватывающим сценарием, но и локациями, в которых проходят съемки. Я люблю сниматься в Москве – всегда приятно быть поближе к дому, но и путешествия, киноэкспедиции обожаю. В Казахстане я ни разу до этого не была. С большим удовольствием прогулялась по Алматы, съездила на знаменитый каток "Медео", познакомилась с местными жителями, которые оказались невероятно трепетными и радушными», — подчеркивает Мария Куликова.

Мария Куликова отправится на поиски первой любви в мелодраме «Горное солнце»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам режиссера Александра Данилова, это сериал о любви, верности и о том, как важно эти чувства беречь, несмотря на время и расстояние. Помимо российских актеров в картине были задействованы и казахстанские артисты.
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Мария Куликова отправится на поиски первой любви в мелодраме «Горное солнце» фотографии
Мария Куликова отправится на поиски первой любви в мелодраме «Горное солнце» фотографии
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