«Кто она?»: Евгений Сангаджиев, Анар, Мария Мацель и Полина Ауг раскрывают «Тайны Карениной»

В сети появился трейлер шестисерийного документально-игрового проекта «Тайны Карениной» по бестселлеру Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Известные актеры проходят пробы в несуществующий фильм по самому известному роману Льва Толстого о любви. Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатрах KION и Wink.ru 17 июля.
«Проект “Тайны Карениной” — это уникальная коллаборация в индустрии, когда для производства документального проекта впервые объединились два крупных онлайн-кинотеатра при участии ИРИ. Это особенный эксперимент, и не менее особенна сама история Анны Карениной как личности, так и книги. Несмотря на то, что существует много экранизаций этой картины, у нас получилось создать очень зрительское кино, и дать возможность людям посмотреть на знакомую историю с абсолютно новой стороны», — комментирует ведущий креативный продюсер неигрового контента KION Ангелина Ашман.
Зрители пройдут шаг за шагом все загадочные обстоятельства жизни героини: от начала брака с Карениным и знакомства с Вронским до страшной смерти под поездом на станции Обираловка. Хронологически прослеживаются судьбы всех важных героев романа и их роли в судьбе Анны — в истории ее измены мужу и самоубийства. Распутать этот клубок тайн помогут эксперты в области литературы и культуры России XIX века: Павел Басинский и Фекла Толстая, праправнучка писателя. Проходя кастинг и готовясь к роли, актеры погружаются в исследование судеб прототипов и пытаются ответить на вопрос, кто из героев романа виноват в самоубийстве Анны и почему персонажи настолько современны и близки нам. Кроме актеров, в кадре находится и съемочная группа: художники, гримеры, костюмеры. В конце каждой серии нейросеть визуализирует портреты, соединяя прототипов и актеров, участвующих в кастинге. Вместе с актерами создатели проекта постараются по минутам восстановить день гибели одной из главных героинь русской литературы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«Роман “Анна Каренина” — один из самых экранизируемых в мире, поэтому, чтобы рассказать эту историю, мы выбрали форму кастинга. Но это необычный кастинг, актеры точь-в-точь похожи на прототипы героев книги, с которых Толстой написал их. Поэтому, например, у нас есть шесть разных Анн, а значит, шесть знакомых автора, из которых он собрал свою знаменитую Анну Каренину. Мы попробовали представить, что если бы сам Толстой снимал экранизацию романа?» — рассказала Анна Колчина, автор идеи и креативный продюсер.
23 июня сериал будет представлен в секции «самый ожидаемый документальный проект» на деловой программе фестиваля «Пилот».
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