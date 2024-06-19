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XVIII международный фестиваль «Зеркало» объявил программу и жюри

19 июня
2024 год

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19 июня 2024

Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» объявил участников международной конкурсной программы, программы российского кино «Свои», а также состав жюри этого года. Смотр пройдет в Ивановской области с 28 июня по 2 июля. Вход на все кинопоказы бесплатный, уточняет пресс-служба кинофестиваля.

XVIII международный фестиваль «Зеркало» объявил программу и жюри
фото: соцсети фестиваля

В основной, международный, конкурс фестиваля вошли 9 картин, в производстве которых участвовали 13 стран: Болгария, Германия, Китай, Россия, Сербия, Судан, Турция, Франция, Швейцария. Япония и другие. Все фильмы-участники будут показаны в России впервые, но почти все они были представлены и отмечены призами на крупных международных кинофестивалях. Итак, в основной конкурс вошли «Черный пес» китайского режиссера Гуань Ху, китайская лента «Женщина» Ван Чао, романтическая история о любви и призраках «Сидони в Японии» Элиз Жирар, драма «Иво» Эвы Тробиш, рассказывающая о сложных взаимоотношениях медсестры паллиативной помощи и ее пациентки. Также в конкурсе — фильм «Прощай, Джулия» Мохамеда Кордофани, сербская социальная драма «78 дней» Эмилии Гашич и турецкая драма «Жизнь» Зеки Демиркубуза. Для российских фильмов «Отца сын» режиссера Ильи Зимина, снятого по рассказу Василия Шукшина о столкновении двух поколений, милосердии и жестокости, и якутской мистической «Кукушки» Евгения Николаева показ в международном конкурсе «Зеркала» станет мировой премьерой.

В жюри международного конкурса вошли художественный руководитель Мумбайского кинофестиваля МАМИ Дипти Дикунья; журналист, автор французского сайта о кино Kinoglaz.fr Елена Дюффорт; отборщик фильмов из стран бывшего СССР и Восточной Европы на Венецианском, Каннском кинофестивалях, а также на МКФ в Риме, Пекине, Пиньяо, Триесте, Турине Алена Шумакова; китайская писательница и кинопродюсер, автор мирового бестселлера «Однажды ночью в Пекине» Тэмми Тай, а также российская актриса театра и кино, лауреат премии «Ника», Московского международного кинофестиваля и фестиваля «Окно в Европу» Дарья Екамасова.

XVIII международный фестиваль «Зеркало» объявил программу и жюри
фото: сайт фестиваля

Традиционная программа «Свои» представит широкую панораму наиболее ярких российских фильмов последних лет — в нее вошли 14 картин. Среди них: победитель полнометражных дебютов на фестивале «Короче 2023», трогательная семейная драмеди «Бери да помни» Байбулата Батуллина, психологический триллер Арсения Герасимова «F20», антиутопия «Аквариум» Ильи Шагалова, мелодрама «Эра» Вениамина Илясова, только что получившая главный приз фестиваля «Новое движение». Также в программе драма Петра Тодоровского «Здоровый человек», режиссерский дебют Светланы Самошиной «Край надломленной луны», социальная драма «Лгунья» Юлии Трофимовой, «Сказки Гофмана» Тины Баркалая, спортивная драма «Крецул» Александры Лихачевой, сюрреалистичная драма «Первая любовь» Светланы Проскуриной, черно-белая социальная драма «Похожий человек» Семена Серзина, криминальный триллер «Правда» Максима Кузнецова, лента «Свет» Антона Коломейца и документально-игровая драма Марианны Киреевой «Улыбнись!».

Помимо полнометражных фильмов впервые будут представлены 15 знаковых российских короткометражек последних двух лет из новой программы «Свои. Короткий метр». Подробная информация об участниках смотра есть на сайте фестиваля.
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фильмы
F20АквариумБери да помниЗдоровый человекКрай надломленной луныКрецулКукушкаЛгуньяПервая любовьПохожий человекПравдаПрощай, ДжулияСветСидони в ЯпонииСказки ГофманаУлыбнись!Чёрный пёсЭра

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