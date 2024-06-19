XVIII международный фестиваль «Зеркало» объявил программу и жюри

Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» объявил участников международной конкурсной программы, программы российского кино «Свои», а также состав жюри этого года. Смотр пройдет в Ивановской области с 28 июня по 2 июля. Вход на все кинопоказы бесплатный, уточняет пресс-служба кинофестиваля.
фото: соцсети фестиваля
В основной, международный, конкурс фестиваля вошли 9 картин, в производстве которых участвовали 13 стран: Болгария, Германия, Китай, Россия, Сербия, Судан, Турция, Франция, Швейцария. Япония и другие. Все фильмы-участники будут показаны в России впервые, но почти все они были представлены и отмечены призами на крупных международных кинофестивалях. Итак, в основной конкурс вошли «Черный пес» китайского режиссера Гуань Ху, китайская лента «Женщина» Ван Чао, романтическая история о любви и призраках «Сидони в Японии» Элиз Жирар, драма «Иво» Эвы Тробиш, рассказывающая о сложных взаимоотношениях медсестры паллиативной помощи и ее пациентки. Также в конкурсе — фильм «Прощай, Джулия» Мохамеда Кордофани, сербская социальная драма «78 дней» Эмилии Гашич и турецкая драма «Жизнь» Зеки Демиркубуза. Для российских фильмов «Отца сын» режиссера Ильи Зимина, снятого по рассказу Василия Шукшина о столкновении двух поколений, милосердии и жестокости, и якутской мистической «Кукушки» Евгения Николаева показ в международном конкурсе «Зеркала» станет мировой премьерой.
В жюри международного конкурса вошли художественный руководитель Мумбайского кинофестиваля МАМИ Дипти Дикунья; журналист, автор французского сайта о кино Kinoglaz.fr Елена Дюффорт; отборщик фильмов из стран бывшего СССР и Восточной Европы на Венецианском, Каннском кинофестивалях, а также на МКФ в Риме, Пекине, Пиньяо, Триесте, Турине Алена Шумакова; китайская писательница и кинопродюсер, автор мирового бестселлера «Однажды ночью в Пекине» Тэмми Тай, а также российская актриса театра и кино, лауреат премии «Ника», Московского международного кинофестиваля и фестиваля «Окно в Европу» Дарья Екамасова.
Помимо полнометражных фильмов впервые будут представлены 15 знаковых российских короткометражек последних двух лет из новой программы «Свои. Короткий метр». Подробная информация об участниках смотра есть на сайте фестиваля.
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