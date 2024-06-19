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Роза Хайруллина, Анна Уколова, Антон Лапенко и Валентина Мазунина появятся в продолжении «Волшебного участка»

19 июня
2024 год

Новости кино >>
19 июня 2024

Okko совместно с компаниями «Место силы» и Originals Production приступили к съемкам второго сезона комедийного детективного сериала «Волшебный участок», действия которого будут разворачиваться в сказочном городе на Неве. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Роза Хайруллина, Анна Уколова, Антон Лапенко и Валентина Мазунина появятся в продолжении «Волшебного участка»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Во втором сезоне костяк съемочной группы останется без изменений: режиссером проекта выступит Степан Гордеев, оператором-постановщиком Роберт Саруханян, а сценаристом и шоураннером Александр Носков. Все главные герои «Волшебного участка» тоже на месте, поэтому из сказочной Москвы в не менее сказочный Санкт-Петербург переедут Леха Попов (Николай Наумов), Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), сотрудники: Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова), а также племянница Лехи – Василиса (Ева Смирнова). В Питере их встретит говорящий полицейский пес Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Вместе им предстоит раскрыть тайну гибели сотрудников местного отдела (Роза Хайруллина, Александра Ребенок).

«Во втором сезоне я пожалел артистов и решил не писать зимний сценарий, чтобы они не мерзли. Но нужно было как-то расширять историю, сделать ее еще более удивительной, поэтому пришла идея перенести действие в Санкт-Петербург, добавив новых сказочных персонажей не только из России, но и со всего мира. Как они оказались в Санкт-Петербурге? Я решил, что Петр Первый во времена Великого Посольства привез их с собой в город, и они там остались», — рассказывает Александр Носков.

Роза Хайруллина, Анна Уколова, Антон Лапенко и Валентина Мазунина появятся в продолжении «Волшебного участка»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Нечисти в городе на Неве обитает не меньше, чем на берегах Москвы-реки, поэтому к уже знакомым сказочным персонажам добавятся Хозяйка медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидон (Иван Куприенко), древний колдун Пирдамир (Евгений Ткачук), ловец щук Емельянов (Дмитрий Куличков), русалка (Валентина Мазунина), а также ожившая кукла Карлсон, Голем, Гриб Серега, Огневушка-поскакушка, Тролль, Зубной Фей, целая толпа местных гномов и Анна Семенович, которая появится в камео для нового сезона. Главным источником бед в новом сезоне по-прежнему остается Кощей. Мало того, что злодей похитил племянницу Лехи Василису, так он еще и подозревается в гибели всех сотрудников санкт-петербургского участка. За расследование немедленно берется личный состав московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями.

Вселенная «Волшебного участка» расширяется не только географически, но и физически, превращаясь из вымышленной истории во вполне реальную. Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что совместно с компанией «Место силы», шоураннером и сценаристом сериала Александром Носковым ведется работа над офлайн-шоу, основанном на событиях первого сезона. История будет разработана таким образом, чтобы максимально плавно подвести зрителей ко второму сезону «Волшебного участка». Также в будущем проект пополнится полнометражным фильмом и спин-офф сериалом «Город гномов», главным героем которого станет один из любимых персонаже проекта ― Гном-матерщинник в исполнении Ильи Соболева.
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Роза Хайруллина, Анна Уколова, Антон Лапенко и Валентина Мазунина появятся в продолжении «Волшебного участка» фотографии
Роза Хайруллина, Анна Уколова, Антон Лапенко и Валентина Мазунина появятся в продолжении «Волшебного участка» фотографии
Роза Хайруллина, Анна Уколова, Антон Лапенко и Валентина Мазунина появятся в продолжении «Волшебного участка» фотографии
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