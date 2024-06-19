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Анар обещает познакомить Нику Жукову с главными звездами страны во втором сезоне «Плаксы»

19 июня
2024 год

Новости кино >>
19 июня 2024

В Москве стартовали съемки продолжения молодежного сериала «Плакса», шоураннером и музыкальным продюсером которого выступил Сергей Жуков. К своим ролям вернутся Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Роман Маякин, Агата Муцениеце и Ирина Розанова. После выхода первого сезона проект собрал 70 миллионов просмотров в онлайн-кинотеатре Wink.ru и в эфире СТС, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Анар обещает познакомить Нику Жукову с главными звездами страны во втором сезоне «Плаксы»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Режиссером выступит Андрей Силкин. Съемки пройдут в Сочи и Москве, где художники воссоздадут TikTok-дом, которым управляет новый знакомый Маши — сын влиятельного бизнесмена Лев (Анар). По сюжету Маша (Ника Жукова) встречает его в Москве, куда отправляется на музыкальный фестиваль с группой «Плакса» (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Афина Лукиди). Обаятельный Лев обещает познакомить Машу с главными звездами страны. Только на деле талантливую девочку ждут не слава и выгодные контракты, а серьезные испытания, которые могут привести к трагедии.

По словам Ники Жуковой, во втором сезоне больше драмы и неожиданных сценарных поворотов. «Наша история становится мрачнее и жестче. Жизнь моей героини полностью меняется, и мне как актрисе будет непросто, но это того стоит. Реакция на первый сезон была невероятной. Дети писали мне, что в школе случались похожие ситуации, но после просмотра сериала собрались с духом и все рассказали родителям и учителям. А еще мне приятно, когда пишут, что вдохновились музыкой и начали играть на гитаре. Это большая победа!» — говорит актриса.

Для продолжения проекта написано шестнадцать песен, на каждую из которых будет снят клип. Как и в первом сезоне, музыкальные видео передают настроение главной героини Маши.

Анар обещает познакомить Нику Жукову с главными звездами страны во втором сезоне «Плаксы»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«Успех нашего проекта показал: то, что мы делаем, очень нужно людям. Большое счастье, когда родители с детьми смотрят наш сериал вместе. Поэтому в новых сериях поднимаем проблемы не только подростков, но и их родителей. Это и разводы, и неполные семьи, и жестокий мир блогеров и музыкантов. Ведь порой, попав в неправильную компанию, можно превратиться в шестеренку шоу-бизнеса и оказаться на дне. И героев ждут серьезные испытания, которые не так просто пройти», — признается Сергей Жуков.

По словам генерального директора «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» Вадима Бакунева, сериалу добавили экшна и обострили проблемы. Кроме того, есть договоренность с большими звездами, ведущими актерами и музыкантами, которые снимутся в проекте.
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Анар обещает познакомить Нику Жукову с главными звездами страны во втором сезоне «Плаксы» фотографии
Анар обещает познакомить Нику Жукову с главными звездами страны во втором сезоне «Плаксы» фотографии
Анар обещает познакомить Нику Жукову с главными звездами страны во втором сезоне «Плаксы» фотографии
Анар обещает познакомить Нику Жукову с главными звездами страны во втором сезоне «Плаксы» фотографии
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