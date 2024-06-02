Денис Рожков и Кирилл Полухин вернулись в «Чужой район»

Денис Рожков и Кирилл Полухин снимаются в 20-серийном четвертом сезоне детектива «Чужой район». С момента окончания предыдущих эпизодов прошло десять лет, уточняет пресс-служба телеканала НТВ.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Премьера сериала о сотруднике уголовного розыска Санкт-Петербурга Андрее Фролове (Рожков), переведенного в участковые отдаленного и непростого городского района «Красный молот», состоялась на НТВ в 2011 году. Третий сезон был показан в 2014-м. В нем на главного героя заводили уголовное дело – его обвиняли в убийстве офицера из главного управления. Однако Фролову удалось выйти из СИЗО и с помощью участкового Свистунова (Полухин) выяснить, кто и зачем его так подставил, и найти тех, кто стоит за всем происходящим в районе.
«Первый съемочный день для нас всегда праздник. Рад приступить к работе спустя 10 лет, встретиться с командой. Хочется отметить, что атмосфера на съемочной площадке не изменилась, сохранился не только актерский состав, но и настрой в целом. Мы снимаем иронический детектив, в центре истории – люди этого района и окружающий их мир. У каждого персонажа своя роль и характер, мы показываем, как они существуют, варятся в этом котле. Немного волнительно, ведь надо держать марку, удивлять зрителя и поднимать планку выше», — рассказал режиссер Андрей Коршунов.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету с момента событий предыдущего сезона, как и в реальной жизни, прошло 10 лет. Майор Фролов вернулся в уголовный розыск Санкт-Петербурга и дослужился до старшего опера. Вместе с Веней Солнцевым (Сергей Колос) он готовит операцию по задержанию банды фальшивомонетчиков, но ее срывает сантехник Гришин (Игорь Вуколов) из «Красного молота». Андрею все-таки удается задержать лидера преступной группы, однако уже на следующий день его отпускают на свободу из-за отсутствия улик. В связи с этим руководство снова отправляет Фролова в «Красный молот». На первый взгляд здесь ничего не изменилось: участковый Свистунов, как и прежде, бьет баклуши, Климов (Вячеслав Аркунов) и Макаров (Алексей Одинг) «зарабатывают» на местных бизнесменах, Рафик (Артур Мкртчян) в очередной раз ввязывается в новый бизнес и вновь прогорает. Самое забавное, что район «Красный молот» в последние годы считается одним из наиболее безопасных. Чужие бандиты в него не заходят, а местные у себя дома не беспредельничают. Тем не менее в один день все меняется. Бывшая подруга Фролова Ирина (Екатерина Проскурина), которая вышла замуж за криминального авторитета Сыча (Юрий Архангельский), просит его о срочной встрече. Она хочет посоветоваться с ним и показать некие документы, но погибает прямо у него на глазах. В ходе расследования ее смерти выясняется, что в «Красном молоте» не все так просто.
Денис Рожков «рад вернуться к проекту, это очень приятные эмоции! Зрители до сих пор ждут продолжения "Чужого района", хотя прошло уже 10 лет с того момента, как мы закончили снимать предыдущий сезон. Это важный для меня проект, я занимался им очень плотно. Когда мы снимали первые сезоны, я бился над тем, чтобы в сериале сделали упор на юмор. В результате "Чужой район" стал очень популярен».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Сценарий четвертого сезона детективного сериала написал Андрей Тумаркин, который работал над предыдущими частями «Чужого района». Съемки по традиции проходят Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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