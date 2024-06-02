Новая игра по «Чужому» выйдет в конце 2024 года

По вселенной «Чужого
» создали VR-игру. Первый геймплейный трейлер Alien Rogue Incursion был представлен публике в рамках презентации State of Play
, которую компания Sony провела на днях.
За производство экшен-хоррора, разрабатываемого на движке Unreal Engine 5 отвечает студия Survios. Выход Alien Rogue Incursion на PlayStation VR2 запланирован на конец 2024 года.
На счету фантастической хоррор-вселенной, придуманной Ридли Скоттом
, более десятка игр, включая серию Aliens vs. Predator
, Alien: Isolation, Aliens: Colonial Marines, Aliens: Colonial Marines, Alien Trilogy, Alien Blackout, Aliens: Fireteam Elite и Aliens: Dark Descent. Несколько лет назад сообщалось о запуске в разработку сиквела Alien: Isolation про жуткие приключения дочери Эллен Рипли. Сама киносерия летом текущего года пополнится фильмом Феде Альвареса
«Чужой: Ромул
».
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