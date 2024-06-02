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Новая игра по «Чужому» выйдет в конце 2024 года

2 июня
2024 год

Новости кино >>
2 июня 2024
По вселенной «Чужого» создали VR-игру. Первый геймплейный трейлер Alien Rogue Incursion был представлен публике в рамках презентации State of Play, которую компания Sony провела на днях.



За производство экшен-хоррора, разрабатываемого на движке Unreal Engine 5 отвечает студия Survios. Выход Alien Rogue Incursion на PlayStation VR2 запланирован на конец 2024 года.

Новая игра по «Чужому» выйдет в конце 2024 года
фото: press-start.com

На счету фантастической хоррор-вселенной, придуманной Ридли Скоттом, более десятка игр, включая серию Aliens vs. Predator, Alien: Isolation, Aliens: Colonial Marines, Aliens: Colonial Marines, Alien Trilogy, Alien Blackout, Aliens: Fireteam Elite и Aliens: Dark Descent. Несколько лет назад сообщалось о запуске в разработку сиквела Alien: Isolation про жуткие приключения дочери Эллен Рипли. Сама киносерия летом текущего года пополнится фильмом Феде Альвареса «Чужой: Ромул».
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№ 2
Yanina Sokolova   2.06.2024 - 15:07
После того когда появился фильм "Чужой", даже подражала в свое время, фигурки там лепила всяческие. Костюм просила маму сшить :D Фантазировала что, в мире кроме людей еще живут существа там и... читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.06.2024 - 15:04
В мире прибавится людей с заиканием. Это же будет бродилка. Стоит ждать инопланетных чудищ с любой стороны, падать будут на голову в прямом смысле. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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