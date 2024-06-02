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Джефф Бриджес станет Богом в новой работе Терри Гиллиама

2 июня
2024 год

Новости кино >>
2 июня 2024

Джефф Бриджес воплотит образ Бога в новом комедийном фильме Терри Гиллиама «Карнавал в конце света» (Carnival at the End of Days). Об этом культовый режиссер рассказал в интервью французскому изданию Premiere.

Джефф Бриджес станет Богом в новой работе Терри Гиллиама
фото: reddit.com

По словам Гиллиама, «Бог уничтожает человечество, и единственный персонаж, который хочет его спасти, — это Сатана». По сюжету Дьявол находит пару молодых людей и пытается убедить Бога, что это новые Адам и Ева. В качестве Сатаны заявлен Джонни Депп. К актерской команде также присоединились Адам Драйвер и Джейсон Момоа. Гиллиам собирается приступить к съемкам картины в начале 2025 года.

Бриджес снимался у классика в «Короле-рыбаке» и «Стране приливов», Депп — в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе» и «Воображариуме доктора Парнаса», а Драйвер — в картине «Человек, который убил Дон Кихота».
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обсуждение >>
№ 2
Yanina Sokolova   2.06.2024 - 15:10
Джонни Депп может быть только Джеком Воробьем. Не более!)) Все же поставлю в заметку фильм, соскучилась по картинам этого классного актера) читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.06.2024 - 15:02
Вот это кино. Депп и Бриджес. На роль дьявола мог и Момоа подойти, у него как раз образ смахивает, плюс интересный взгляд. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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