Джефф Бриджес станет Богом в новой работе Терри Гиллиама

Джефф Бриджес
воплотит образ Бога в новом комедийном фильме Терри Гиллиама
«Карнавал в конце света» (Carnival at the End of Days). Об этом культовый режиссер рассказал в интервью французскому изданию Premiere
.
По словам Гиллиама, «Бог уничтожает человечество, и единственный персонаж, который хочет его спасти, — это Сатана»
. По сюжету Дьявол находит пару молодых людей и пытается убедить Бога, что это новые Адам и Ева. В качестве Сатаны заявлен Джонни Депп
. К актерской команде также присоединились Адам Драйвер
и Джейсон Момоа
. Гиллиам собирается приступить к съемкам картины в начале 2025 года.
Бриджес снимался у классика в «Короле-рыбаке
» и «Стране приливов
», Депп — в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе
» и «Воображариуме доктора Парнаса
», а Драйвер — в картине «Человек, который убил Дон Кихота
».
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