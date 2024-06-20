Вампир дев в беде не бросает: свежий трейлер аниме «Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров»

«Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров
», анонсированный
в начале года, продолжает серию персонажных трейлеров (посмотреть можно тут
и тут
). В этот раз ролик посвящен «старосте всех старост» Цубасе Ханэкаве. Аниме студии Shaft
(«Прощай, унылый учитель
», «Как смотреть фейерверк
») стартует 6 июля, а предварительный показ расширенного первого эпизода (50 минут!) состоится 30 июня в токийском кинотеатре United Cinema Aqua City Odaiba
.
Однажды старшеклассника Коёми Арараги превратили в вампира, но его соратник и специалист по аберрациям Мэмэ Осино вернул парня к почти нормальной жизни. Теперь Коёми обладает чудесными способностями самоисцеления, постоянно встречает девушек со сверхъестественными проблемами и чувствует себя обязанным их решить. «Межсезонье
» — небольших сборник историй, происходивших параллельно основному сюжету, а «Сезон монстров
» посвящен университетской жизни экс-вампира.
Читать
Пять классных аниме про вампиров
Сэйю Коёми Арараги — Хироси Камия
(Атару Моробоси
из «Несносных пришельцев
», Дзимпати Эго
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»), а японских дев в беде озвучивают:
Цубаса Ханэкава — Юи Хориэ
(Мэйко Уэхара
из сериала «Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень
»).
Хитаги Сэндзёгахара — Тива Сайто
(мать Хадзимэ Аоно
из «Синего оркестра
»).
Маёй Хатикудзи — Эмири Като
(Бекки Блэкбелл
из «Семьи шпиона
»).
Надэко Сэнгоку — Кана Ханадзава
(Цубамэ Ивато
из «Судзуме, закрывающей двери
»).
Рира Икута
(«Мертвые-мертвые демоны
», «Звездное дитя
») из дуэта YOASOBI
исполняет эндинг под названием Undead
. «Франшиза уже давно полюбилась многим зрителям, и для меня большая честь быть причастной к созданию музыки для «Межсезонья». Во время исполнения я тщательно интерпретировала чувства каждого персонажа, появляющегося в произведении. Надеюсь, вы получите удовольствие от прослушивания
», – поделилась певица.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 50 классных аниме прошлого года или как Япония и Южная Корея используют поп-культуру друг друга.
обсуждение >>