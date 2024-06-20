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Вампир дев в беде не бросает: свежий трейлер аниме «Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров»

20 июня
2024 год

Новости кино >>
20 июня 2024

«Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров», анонсированный в начале года, продолжает серию персонажных трейлеров (посмотреть можно тут и тут). В этот раз ролик посвящен «старосте всех старост» Цубасе Ханэкаве. Аниме студии ShaftПрощай, унылый учитель», «Как смотреть фейерверк») стартует 6 июля, а предварительный показ расширенного первого эпизода (50 минут!) состоится 30 июня в токийском кинотеатре United Cinema Aqua City Odaiba.


Однажды старшеклассника Коёми Арараги превратили в вампира, но его соратник и специалист по аберрациям Мэмэ Осино вернул парня к почти нормальной жизни. Теперь Коёми обладает чудесными способностями самоисцеления, постоянно встречает девушек со сверхъестественными проблемами и чувствует себя обязанным их решить. «Межсезонье» — небольших сборник историй, происходивших параллельно основному сюжету, а «Сезон монстров» посвящен университетской жизни экс-вампира.

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Сэйю Коёми Арараги — Хироси Камия (Атару Моробоси из «Несносных пришельцев», Дзимпати Эго из «Синей тюрьмы: Блю Лок»), а японских дев в беде озвучивают:

Цубаса Ханэкава — Юи Хориэ (Мэйко Уэхара из сериала «Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень»).
Хитаги Сэндзёгахара — Тива Сайто (мать Хадзимэ Аоно из «Синего оркестра»).
Маёй Хатикудзи — Эмири Като (Бекки Блэкбелл из «Семьи шпиона»).
Надэко Сэнгоку — Кана Ханадзава (Цубамэ Ивато из «Судзуме, закрывающей двери»).

Вампир дев в беде не бросает: свежий трейлер аниме «Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров»

Рира ИкутаМертвые-мертвые демоны», «Звездное дитя») из дуэта YOASOBI исполняет эндинг под названием Undead. «Франшиза уже давно полюбилась многим зрителям, и для меня большая честь быть причастной к созданию музыки для «Межсезонья». Во время исполнения я тщательно интерпретировала чувства каждого персонажа, появляющегося в произведении. Надеюсь, вы получите удовольствие от прослушивания», – поделилась певица.

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Вампир дев в беде не бросает: свежий трейлер аниме «Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров» фотографии
Вампир дев в беде не бросает: свежий трейлер аниме «Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров» фотографии
Вампир дев в беде не бросает: свежий трейлер аниме «Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров» фотографии
Вампир дев в беде не бросает: свежий трейлер аниме «Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров» фотографии
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