Ника Здорик и Сергей Городничий сыграли в «Ландышах»

По словам режиссера Александра Карпиловского, «"Ландыши" — это музыкальная драма, поэтому перед нами стояла задача органично вплести музыкальные номера в ткань фильма, найти разумный баланс между комедией с легким ироничным повествованием и драмой про глубокие и сложные взаимоотношения. Так у нас получилась сказка: современная, городская и, конечно, о любви».
По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин встречаются в провинциальном русском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная «дочка миллиардера», выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Для музыкальных сцен актеры репетировали номера под руководством хореографа-постановщика, в некоторых сценах было задействовано сразу 25 человек. Исполнители главных ролей Ника Здорик и Сергей Городничий учились играть на гитаре и петь. «К началу съемок в сериале я знал всего три гитарных аккорда, а под конец уже и баррэ зажимал, и различными боями хвастал. Здорово, когда приходит роль, ради которой нужно чему-то учиться. Мотивация — железная! Мне было интересно играть Леху. Они с Катей — два самодостаточных человека со своими амбициями, целями, живущие совершенно в разных мирах, поэтому мне было любопытно наблюдать, как они пытаются ужиться вместе», — делится Городничий.
«Моя героиня Катя — очень разная: она сильная, дерзкая, пробивная, никому не даст себя в обиду, но в тоже время очень ранимая, мы с ней в этом похожи. Она меня многому научила: теперь я умею играть на электрогитаре, а еще исполнила свою давнюю мечту и начала петь», — рассказала о своем персонаже Ника Здорик.
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