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Андрей Чадов возглавит «Приставов» 24 июня

20 июня
2024 год

Новости кино >>
20 июня 2024

На НТВ 24 июня в 22:10 состоится премьера 16-серийного драмеди-процедурала Владимира Нахабцева «Приставы». Согласно пресс-службе телеканала, в сериале сыграли Андрей Чадов, Анна Попова, Александр Никитин, Наталия Антонова, Кирилл Мелехов, Алексей Гришин и Анастасия Заворотнюк.

Андрей Чадов возглавит «Приставов» 24 июня
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Я думаю, что этот сериал стоит посмотреть еще и потому, что это последняя роль Насти Заворотнюк. Настя – большой профессионал, очень нежный, порядочный человек. Это была не первая моя работа с ней, раньше я уже снимал ее в главной роли в другом проекте. В "Приставах" она появляется в нескольких сериях. Настя играла судью, которая в прошлом посадила человека. И вот спустя много времени он вышел, стал угрожать ей и хочет отомстить. А наши главные герои защищают ее. Хочу сказать, что у нас была отличная команда, мне посчастливилось поработать со многими талантливыми артистами, — говорит режиссер Владимир Нахабцев. — Это очень человечная история про самых настоящих профессионалов, которые служат на благо обществу, параллельно с этим переживая личные потрясения. Про профессию приставов кино практически не снимают, чаще в фильмах появляются оперативники, у которых постоянные погони, драки и интриги. Поэтому можно сказать, что это достаточно неизведанная область творчества. Мне кажется, что в сознании народа укоренилось, что судебными приставами работают не самые хорошие люди, которые отбирают у людей последнее за долги, хотя на самом деле это не так. Наши герои очень многогранны, они стараются помогать людям, попавшим в самые трудные жизненные ситуации, и бороться за справедливость любыми законными способами».

По сюжету начальник отдела судебных приставов Егор Грачев (Чадов) каждый день вместе с коллегами занимается возмещением ущерба и взысканием долгов. Егор прекрасно понимает, что закон и справедливость не всегда идут рука об руку, и нередко действует в обход инструкций: помогает фигурантам выйти из сложных ситуаций. У Грачева постоянно возникают проблемы с отделом по противодействию коррупции. Фигуранты, пытаясь подставить сотрудников, частенько идут на различные ухищрения. Но у главного героя, ко всему прочему, есть личные неприязненные отношения с начальником соседнего отдела – они влюблены в одну девушку.

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Андрея Чадова «сразу привлекла необычная история. Интересно представить себя на месте людей, которых никто не любит – заглянуть за кулисы жизни судебных приставов. Мой персонаж немного отличается от большинства своих коллег, но при этом все равно является частью системы. Мы с режиссером проекта, Владимиром Нахабцевым, тщательно прорабатывали образ моего героя, чтобы точнее отразить его внутренние противоречия».

Работа над сериалом велась в тесном сотрудничестве с представителями Федеральной службы судебных приставов. Многие истории, которые увидят зрители на экране, основаны на реальных ситуациях, с которыми приходилось иметь дело сотрудникам службы.

«Приставы»

«В этом проекте меня привлек сценарий: у каждого персонажа есть своя линия, драма и стремление изменить жизнь к лучшему. В сериале я играю пристава по имени Денис Краснов, это суровый, но оптимистичный герой. Для себя я вынес, что в работе этих сотрудников важно не поддаваться эмоциям. Они приходят исполнить законные решения суда и должны следовать букве закона. Над проектом трудилась удивительная и профессиональная команда: Андрей Чадов, Сергей Годин, Анастасия Заворотнюк и режиссер Владимир Нахабцев. С ними было легко работать. Приятно, что НТВ делает интересные проекты и знакомит зрителей с такими необычными профессиями», — рассказал Кирилл Мелехов.
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обсуждение >>
№ 2
Дарья Былинкина   20.06.2024 - 15:31
Всегда грустно осознавать, что талантливые люди уходят от нас. Сериал "Приставы" обещает быть интересным. Тема судебных приставов не так часто поднимается в кино, тем более в таком формате.... читать далее>>
№ 1
Igor D.88   20.06.2024 - 14:28
в честь Заворотнюк лучше посмотреть хорошее кино, в которых Настя снималась много лет назад читать далее>>
Всего сообщений: 2
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