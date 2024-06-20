Сергей Урсуляк снимет новую версию «Войны и мира»

Сергей Урсуляк
займет режиссерское кресло многосерийной экранизации романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир
», сообщает пресс-служба телеканала «Россия».
К работе над сериалом канал приступил вместе с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и START, за производство отвечает кинокомпания «Москино».
На счету Урсуляка масштабные адаптации романов «Жизнь и судьба
» Василия Гроссмана, «Тихий Дон
» Михаила Шолохова
и «Ненастье
» Алексея Иванова
.
Читать рецензию
«Тихий Дон»: Казак прекрасной эпохи
Роман Толстого в России был впервые экранизирован в 1915 году Владимиром Гардиным
и Яковом Протазановым
, а в середине 1960-х советским зрителям представили классическую киноверсию «Войны и мира
» в постановке Сергея Бондарчука
.
обсуждение >>