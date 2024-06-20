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Сергей Урсуляк снимет новую версию «Войны и мира»

20 июня
2024 год

Новости кино >>
20 июня 2024

Сергей Урсуляк займет режиссерское кресло многосерийной экранизации романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Сергей Урсуляк снимет новую версию «Войны и мира»
фото: kinoavtograf.ru

К работе над сериалом канал приступил вместе с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и START, за производство отвечает кинокомпания «Москино».

На счету Урсуляка масштабные адаптации романов «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Ненастье» Алексея Иванова.

Читать рецензию «Тихий Дон»: Казак прекрасной эпохи

Роман Толстого в России был впервые экранизирован в 1915 году Владимиром Гардиным и Яковом Протазановым, а в середине 1960-х советским зрителям представили классическую киноверсию «Войны и мира» в постановке Сергея Бондарчука.
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№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   20.06.2024 - 19:31
Очень любопытно будет посмотреть версию именно этого режиссёра. Пол Дано - для меня вне конкуренции, но свою родную новую экранизацию хотелось давно :) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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