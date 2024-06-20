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Не стало Дональда Сазерленда

20 июня
2024 год

Новости кино >>
20 июня 2024
Не стало отца Кифера Сазерленда, выдающегося канадского и голливудского актера, продюсера и сценариста Дональда Сазерленда. По информации Deadline, мастер скончался в Майами после продолжительной болезни в возрасте 88 лет.

Не стало Дональда Сазерленда
фото: nbcnews.com

Дональд Макнайчел Сазерленд родился 17 июля 1935 года в Сент-Джоне, расположенном в канадской провинции Нью-Брансуик, в семье коммивояжера и домохозяйки. Учился в университете в Торонто. Участвовал в спектаклях любительской театральной труппы. В 1956-м уехал в Великобританию, где учился в Королевской академии драматического искусства. Играл в ряде английских провинциальных театров и на ТВ, затем дебютировал на лондонской сцене.

В кино впервые появился в 1963-м, сыграв в драме «Весь мир в кармане». Настоящая известность пришла спустя семь лет с ролью сержанта Хакки Пирса в черной комедии Роберта Олтмана «МЭШ». Через год актер обратил на себя внимание образом частного сыщика в фильме Алана Дж. Пакулы «Клют», а в 1973-м он предстал в качестве Джона Бакстера в картине Николаса Роуга «А теперь не смотри», снятой по рассказу Дафны Дюморье «Страшное потрясение в декабре в Венеции». Далее последовали такие знаменитые роли, как фашист Аттила в «Двадцатом веке» Бернардо Бертолуччи, Казанова в одноименной ленте Федерико Феллини и Мэттью Беннелл в хорроре Филипа Кауфмана «Вторжение похитителей тел».

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Всего на счету знаменитого актера 200 ролей. Среди других заметных фильмов с его участием — «Грязная дюжина», «Герои Келли», «Джонни взял ружье», «День саранчи», «Солянка по-кентуккийски», «Обыкновенные люди», «Тюряга», «Огненный вихрь», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Баффи — истребительница вампиров», «Кукловоды», «Эпидемия», «Время убивать», «Космические ковбои», «Ограбление по-итальянски», «Гордость и предубеждение», «Механик», «Лучшее предложение», «Отыграть назад» и серия «Голодные игры». Последними для него работами стали картины «Телефон мистера Харригана», «Дьявол в деталях. Дело Миранды» и сериал «1883: История Басса Ривза».

Лауреат 24 престижных наград, включая почетный «Оскар», два «Золотых глобуса», «Эмми» и призы фестивалей в Сан-Себастьяне, Карловых Варах и Венеции. Его имя увековечено на одной из звезд Голливудского бульвара. Был женат на актрисах Лоис Хардвик, Ширли Дуглас и Франсин Расетт. Из пяти детей популярность, сравнимую с отцом, приобрел лишь Кифер.
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1883: История Басса РивзаА теперь не смотриБаффи - истребительница вампировВремя убиватьВторжение похитителей телГерои КеллиГолодные игрыГолодные игры: И вспыхнет пламяГолодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть IIГордость и предубеждениеГрязная дюжинаДвадцатый векДень саранчиДжон Ф. Кеннеди. Выстрелы в ДалласеДжонни взял ружьеДьявол в деталях. Дело МирандыКазанова ФеллиниКлютКосмические ковбоиКукловодыЛучшее предложениеМеханикМЭШОбыкновенные людиОгненный вихрьОграбление по-итальянскиОтыграть назадСолянка по-кентуккийскиТелефон мистера ХарриганаТюрягаЭпидемия

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