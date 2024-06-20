Не стало Дональда Сазерленда

Не стало отца Кифера Сазерленда
, выдающегося канадского и голливудского актера, продюсера и сценариста Дональда Сазерленда
. По информации Deadline
, мастер скончался в Майами после продолжительной болезни в возрасте 88 лет.
Дональд Макнайчел Сазерленд
родился 17 июля 1935 года в Сент-Джоне, расположенном в канадской провинции Нью-Брансуик, в семье коммивояжера и домохозяйки. Учился в университете в Торонто. Участвовал в спектаклях любительской театральной труппы. В 1956-м уехал в Великобританию, где учился в Королевской академии драматического искусства. Играл в ряде английских провинциальных театров и на ТВ, затем дебютировал на лондонской сцене.
В кино впервые появился в 1963-м, сыграв в драме «Весь мир в кармане». Настоящая известность пришла спустя семь лет с ролью сержанта Хакки Пирса в черной комедии Роберта Олтмана
«МЭШ
». Через год актер обратил на себя внимание образом частного сыщика в фильме Алана Дж. Пакулы
«Клют
», а в 1973-м он предстал в качестве Джона Бакстера в картине Николаса Роуга
«А теперь не смотри
», снятой по рассказу Дафны Дюморье «Страшное потрясение в декабре в Венеции». Далее последовали такие знаменитые роли, как фашист Аттила в «Двадцатом веке
» Бернардо Бертолуччи
, Казанова
в одноименной ленте Федерико Феллини
и Мэттью Беннелл в хорроре Филипа Кауфмана
«Вторжение похитителей тел
».
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Всего на счету знаменитого актера 200 ролей. Среди других заметных фильмов с его участием — «Грязная дюжина
», «Герои Келли
», «Джонни взял ружье
», «День саранчи
», «Солянка по-кентуккийски
», «Обыкновенные люди
», «Тюряга
», «Огненный вихрь
», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
», «Баффи — истребительница вампиров
», «Кукловоды
», «Эпидемия
», «Время убивать
», «Космические ковбои
», «Ограбление по-итальянски
», «Гордость и предубеждение
», «Механик
», «Лучшее предложение
», «Отыграть назад
» и серия «Голодные игры
». Последними для него работами стали картины «Телефон мистера Харригана
», «Дьявол в деталях. Дело Миранды
» и сериал «1883: История Басса Ривза
».
Лауреат 24 престижных наград, включая почетный «Оскар», два «Золотых глобуса», «Эмми» и призы фестивалей в Сан-Себастьяне, Карловых Варах и Венеции. Его имя увековечено на одной из звезд Голливудского бульвара. Был женат на актрисах Лоис Хардвик, Ширли Дуглас
и Франсин Расетт
. Из пяти детей популярность, сравнимую с отцом, приобрел лишь Кифер.
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