Третий сезон сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным стартует 4 июля

Третий сезон криминальной комедии «И снова здравствуйте!» стартует на Кинопоиске 4 июля. Зрителям будут показывать по серии в неделю, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
По сюжету бывший «решала» Борис (Андрей Мерзликин) работает на криминального босса Анатолия Владимировича (Алексей Серебряков), но мечтает совсем о другом: завязать, открыть кондитерскую и мирно жить с женой Мариной (Аглая Тарасова). В тот же день, как Борис увольняется, его убивают. Вскоре он приходит в себя в морге и знакомится с Артемом (Денис Власенко) — студентом-медиком, проходящим практику. Главный герой хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к разгадке он периодически снова гибнет и воскресает, а Артему приходится приводить его в порядок.
В десятисерийном продолжении бессмертный бандит начинает жизнь с нуля: ему удается исполнить мечту и открыть кондитерскую. Но отказаться от криминального прошлого не так-то просто, как может показаться на первый взгляд.
обсуждение >>