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Третий сезон сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным стартует 4 июля

21 июня
2024 год

Новости кино >>
21 июня 2024
Третий сезон криминальной комедии «И снова здравствуйте!» стартует на Кинопоиске 4 июля. Зрителям будут показывать по серии в неделю, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Третий сезон сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным стартует 4 июля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

По сюжету бывший «решала» Борис (Андрей Мерзликин) работает на криминального босса Анатолия Владимировича (Алексей Серебряков), но мечтает совсем о другом: завязать, открыть кондитерскую и мирно жить с женой Мариной (Аглая Тарасова). В тот же день, как Борис увольняется, его убивают. Вскоре он приходит в себя в морге и знакомится с Артемом (Денис Власенко) — студентом-медиком, проходящим практику. Главный герой хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к разгадке он периодически снова гибнет и воскресает, а Артему приходится приводить его в порядок.

В десятисерийном продолжении бессмертный бандит начинает жизнь с нуля: ему удается исполнить мечту и открыть кондитерскую. Но отказаться от криминального прошлого не так-то просто, как может показаться на первый взгляд.

Читать рецензию «И снова здравствуйте!»: Скорее жив, чем мертв

Компанию вышеназванным актерам составили Павел Чинарев, Татьяна Струженкова, Николай Наумов, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Сергей Епишев, Кирилл Жандаров, Дмитрий Журавлев, Полина Гухман, Сергей Годин, Игорь Грабузов, Олег Гаас и Никита Дювбанов. Режиссером и сценаристом сериала выступил Егор Чичканов, а оператором — Максим Чирков.
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Третий сезон сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным стартует 4 июля фотографии
Третий сезон сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным стартует 4 июля фотографии
Третий сезон сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным стартует 4 июля фотографии
Третий сезон сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным стартует 4 июля фотографии
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