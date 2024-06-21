Евгений Цыганов стал дедом в сиквеле «Бати»

Евгений Цыганов присоединился к сиквелу «Батя 2. Дед», где ему достались сразу две роли – 76-летнего отца Бати и еще молодого «деда» времен Великой Отечественной Войны. Согласно пресс-службе дистрибьютора картины «Централ Партнершип», в перевоплощении актеру помогает специальный пластический грим.
В кино Цыганов впервые играет столь возрастную роль, хотя в театре у него ранее был такой опыт – в спектакле Дмитрия Крымова «Моцарт "Дон Жуан"» он предстал в образе возрастного режиссера, принесшем ему в 2022 году «Золотую маску» в номинации «драма/мужская роль». На роль Деда пробовались многие известные актеры, поиски исполнителя главной роли продолжались более полугода. «Мы пробовали абсолютно разных артистов, но нашли уникальное сочетание того, что мы искали именно в Жене. С другими новыми персонажами было попроще, удачный сценарий сразу подсказал нам правильный путь к нашим прекрасным артистам», – говорит режиссер фильма Илья Учитель.
На превращение Евгения Цыганова в 76-летнего Деда уходит 2,5 часа, над образом работают сразу шесть гримеров. В этом процессе главное, чтобы артист старался не двигаться, а был максимально неподвижным. Помимо лица специальный пластический грим накладывается также на руки и другие части тела, которые видны в кадре. По словам художника по пластическому гриму и спецэффектам Алексея Ивченко, «этот грим был подобран специально под Евгения Цыганова. Процесс создания начался задолго до съемок. Сначала были сделаны слепки на матрицах, с которых изготавливается дальнейший грим, а последним этапом перед нанесением грима является покраска».
Сиквел «Бати» охватит сразу три эпохи – наше время, 90-е и 40-е годы. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода и уже не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиске на машине Влада, семейного психолога и по совместительству ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В поездке Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства. Сюжет, как и прежде, пронизан воспоминаниями Макса — смешными скетчами из жизни в деревне. Параллельно в фильме также рассказывается история знакомства и любви Деда с его будущей женой во время Великой Отечественной Войны. Так что Евгений Цыганов сыграет Деда сразу в несколько возрастах – в 27, 35 и 76 лет.
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