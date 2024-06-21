Павел Рассомахин и Арина Постникова перевернут календарь

По сюжету Витя собирается жениться на любви всей своей жизни Маше, а вечером перед свадьбой идет с друзьями выпить. Следующим утром он просыпается с жуткого похмелья и ничего не помнит о событиях прошедшей ночи, а невеста бросает его и уезжает. Витя раздавлен, он молит небеса вернуть ему день свадьбы, чтобы все исправить. И — о, чудо! — следующим утром он просыпается снова 3 сентября — в день, который в России давно стал мемом.
По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, «3 сентября в последние годы стало особенным событием благодаря песне Михаила Шуфутинского и многочисленным мемов вокруг нее. И мы решили сделать об этом комедийный сериал про временную петлю, в которой все мы оказываемся, когда начинаем переворачивать календарь под музыку Михаила Захаровича. Я думаю, что юмор этого сериала окажется близок многим, потому что он очень жизненный, злободневный и настоящий. А блестящий актерский состав, в который вошел в том числе сам Шуфутинский, сделает так, что вам точно будет смешно».
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