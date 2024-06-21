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Павел Рассомахин и Арина Постникова перевернут календарь

21 июня
2024 год

Новости кино >>
21 июня 2024
Стартовали съемки музыкальной комедии Феликса Герчикова «Третье сентября» с Павлом Рассомахиным и Ариной Постниковой. За производство отвечают ТНТ, Кинопоиск и кинокомпания «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова, уточняет пресс-служба телеканала.

По сюжету Витя собирается жениться на любви всей своей жизни Маше, а вечером перед свадьбой идет с друзьями выпить. Следующим утром он просыпается с жуткого похмелья и ничего не помнит о событиях прошедшей ночи, а невеста бросает его и уезжает. Витя раздавлен, он молит небеса вернуть ему день свадьбы, чтобы все исправить. И — о, чудо! — следующим утром он просыпается снова 3 сентября — в день, который в России давно стал мемом.

Павел Рассомахин и Арина Постникова перевернут календарь
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Компанию Рассомахину и Постниковой составят Максим Белбородов, Марина Доможирова, Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева, Юлия Топольницкая, Алика Смехова, Анатолий Журавлев и Михаил Шуфутинский.

По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, «3 сентября в последние годы стало особенным событием благодаря песне Михаила Шуфутинского и многочисленным мемов вокруг нее. И мы решили сделать об этом комедийный сериал про временную петлю, в которой все мы оказываемся, когда начинаем переворачивать календарь под музыку Михаила Захаровича. Я думаю, что юмор этого сериала окажется близок многим, потому что он очень жизненный, злободневный и настоящий. А блестящий актерский состав, в который вошел в том числе сам Шуфутинский, сделает так, что вам точно будет смешно».
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Павел Рассомахин и Арина Постникова перевернут календарь фотографии
Павел Рассомахин и Арина Постникова перевернут календарь фотографии
Павел Рассомахин и Арина Постникова перевернут календарь фотографии
Павел Рассомахин и Арина Постникова перевернут календарь фотографии
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