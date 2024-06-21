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Александр Бухаров добьется «Высшей меры» 24 июня

21 июня
2024 год

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21 июня 2024

На НТВ 24 июня в 20.00 состоится премьера 12-серийного исторического детектива Вячеслава Рогожкина «Высшая мера» с Александром Бухаровым, Никитой Тезиным и Игорем Ливановым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Александр Бухаров добьется «Высшей меры» 24 июня
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Роль Егора Таболина – одна из самых сложных, но интересных моих ролей. Мой герой не просто пытается понять ход мысли преступника, но и погружается в состояние, в котором тот находится. С одной стороны, очень любопытно проникнуть в самые темные глубины души нездорового человека, совершающего преступление, но с другой стороны — это очень сильно влияет на тебя самого. Важно было не терять контроль в этих предлагаемых обстоятельствах. Во время некоторых сцен коллеги по цеху даже говорили: "Саша, все, останавливайся!". За что я им очень благодарен. Мне очень понравился этот проект: замечательные партнеры, прекрасная работа Славы Рогожкина, который выступил в качестве режиссера и сценариста. Он работает очень тонко, что нечасто встречается сегодня», — рассказал Александр Бухаров.

События сериала разворачиваются в 1974 году. В Ярославле происходят два резонансных дела: сначала шилом в ухо убивают вора-рецидивиста Лукина по прозвищу Бурелом, а затем психически больной физик Каленов отрезает голову соседке и приносит ее в милицию. За расследование дел берется следователь по особо важным делам Егор Таболин (Бухаров). Он убежден, что дважды Герой Советского Союза летчик Тимофей Кретов (Александр Коршунов), ранее признавшийся в убийстве Лукина, невиновен, да и женщина была убита явно неслучайно. Таболин понимает, что оба преступления связаны невидимой нитью, которая ведет в местную психиатрическую больницу, которой руководят главврач Михаил Нагорных (Ливанов) и его заместитель Виктор Ваганов (Валентин Смирнитский). Теперь главная задача следователя не только разобраться в этих запутанных делах и понять, какое отношение к преступлениям имеет руководство больницы, но и поймать неуловимого убийцу и добиться высшей меры наказания для виновных.

«Высшая мера». ТВ-ролик

Игоря Ливанова «сразу заинтересовала роль главврача Нагорных, масштаб его личности впечатляет. Кстати, у него есть реальный прототип. В целом, вся история в сериале очень захватывающая, она про нашу страну, а потому вопроса, сниматься или нет, у меня не стояло. Еще на кастинге я встретился с уже родными и уважаемыми людьми. К примеру, с Валентином Смирнитским мы достаточно часто работаем вместе. В общем, такое количество приятных сердцу людей и прекрасный материал, написанный Вячеславом Рогожкиным, не могли не подкупить. Так всегда бывает, пазл складывается, и никаких раздумий больше не требуется. Уверен, этот проект не пройдет мимо зрителей, потому что даже специалисты на постпродакшене, отсматривая отснятый материал, были поражены. До последнего никто не мог догадаться, чем закончится история и кто окажется главным злодеем. Думаю, для остросюжетной детективной истории это самое главное».

В сериале также заняты Светлана Антонова, Юрий Шлыков, Владимир Гусев, Максим Литовченко, Сергей Генкин и Игорь Хрипунов. Съемки проходили в Ярославле и Костроме.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   21.06.2024 - 16:35
Историк Рогожкин пишет сценарий про воров, уголовников. Человек обладает знаниями, ну напиши что-то правдивое историческое, сними красивое кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Александр Бухаров добьется «Высшей меры» 24 июня фотографии
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