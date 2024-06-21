«Ты ведь никогда в жизни не сможешь ходить!»: опубликован трейлер якутской сказки «Там, где танцуют стерхи»

Опубликован трейлер якутской сказки Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи», которую с 4 июля покажут в избранных кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Картина вышла в Якутии в конце апреля и заработала там более 20 миллионов рублей в прокате. В апреле лента стала обладателем гран-при VIII Арктического кинофестиваля «Золотой ворон», а восьмилетний исполнитель главной роли Миша Слепцов получил спецприз «За лучшую роль».
«Там где танцуют стерхи». Трейлер №2
Зрительская премьера фильма в Москве пройдет 25 июня в кинотеатре «Иллюзион». Ленту представит и обсудит со зрителями после показа режиссер Михаил Лукачевский. Билеты можно приобрести здесь.
События картины разворачиваются в красивейших пейзажах Якутии в 70-е. Маленький Ваня возвращается домой после долгого лечения и воссоединяется с мамой спустя десять лет – но, увы, их семейная идиллия вновь будет недолгой. После потери самого дорогого человека храбрый Ваня пытается сделать невозможное, чтобы увидеть маму и обрести гармонию. Якутское поверье гласит, что человек, увидевший танец стерхов – белых журавлей – в небе, навсегда обретает счастье и внутренний покой. И Ваня верит, что обязательно увидит это таинство. Прототипом мальчика является известный в Якутии писатель и орнитолог Иван Дьячковский – фильм создан по мотивам его автобиографической повести «Бег за радугой».
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