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«Ты ведь никогда в жизни не сможешь ходить!»: опубликован трейлер якутской сказки «Там, где танцуют стерхи»

21 июня
2024 год

Новости кино >>
21 июня 2024
Опубликован трейлер якутской сказки Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи», которую с 4 июля покажут в избранных кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Картина вышла в Якутии в конце апреля и заработала там более 20 миллионов рублей в прокате. В апреле лента стала обладателем гран-при VIII Арктического кинофестиваля «Золотой ворон», а восьмилетний исполнитель главной роли Миша Слепцов получил спецприз «За лучшую роль».

«Там где танцуют стерхи». Трейлер №2

Зрительская премьера фильма в Москве пройдет 25 июня в кинотеатре «Иллюзион». Ленту представит и обсудит со зрителями после показа режиссер Михаил Лукачевский. Билеты можно приобрести здесь.

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События картины разворачиваются в красивейших пейзажах Якутии в 70-е. Маленький Ваня возвращается домой после долгого лечения и воссоединяется с мамой спустя десять лет – но, увы, их семейная идиллия вновь будет недолгой. После потери самого дорогого человека храбрый Ваня пытается сделать невозможное, чтобы увидеть маму и обрести гармонию. Якутское поверье гласит, что человек, увидевший танец стерхов – белых журавлей – в небе, навсегда обретает счастье и внутренний покой. И Ваня верит, что обязательно увидит это таинство. Прототипом мальчика является известный в Якутии писатель и орнитолог Иван Дьячковский – фильм создан по мотивам его автобиографической повести «Бег за радугой».

«Ты ведь никогда в жизни не сможешь ходить!»: опубликован трейлер якутской сказки «Там, где танцуют стерхи»
фото: пресс-служба фильма

Картина снята в Амгинском районе Якутии по сценарию Алексея Амбросьева-младшего и Любови Борисовой. За визуальную составляющую отвечают оператор Серафим Федоров и художник-постановщик Саргылана Скрябина. Работа над фильмом длилась три года.
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№ 1
Матвей Брикун   21.06.2024 - 16:29
20 миллионов в прокате для Якутии много или нет? фильм не самый дорогой. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Ты ведь никогда в жизни не сможешь ходить!»: опубликован трейлер якутской сказки «Там, где танцуют стерхи» фотографии
«Ты ведь никогда в жизни не сможешь ходить!»: опубликован трейлер якутской сказки «Там, где танцуют стерхи» фотографии
«Ты ведь никогда в жизни не сможешь ходить!»: опубликован трейлер якутской сказки «Там, где танцуют стерхи» фотографии
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