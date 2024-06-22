Ghibli накормит, а «Токийские мстители» — убаюкают: главные новости аниме за неделю

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Во втором сезоне события развернутся в сказочном городе на Неве

Роза Хайруллина, Анна Уколова, Антон Лапенко и Валентина Мазунина появятся в продолжении «Волшебного участка»

В Казахстане прошли съемки нового сериала для телеканала «Россия»

Мария Куликова отправится на поиски первой любви в мелодраме «Горное солнце»

Режиссер «Пиноккио» и «Страшных сказок» описывает суровый маршрут из Африки в Европу

Песок, рабство и магический реализм: «Я — капитан» — итальянская драма, чуть не получившая «Оскар»

«Для меня это сериал про поиски смысла»: Милош Бикович – о сериале «Дайте шоу!»

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Путешествие к мечте: «Тур с Иванушками» и другие фильмы, помогающие обрести уверенность в себе

Заветные желания и трудности на пути к их достижению