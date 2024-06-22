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Ghibli накормит, а «Токийские мстители» — убаюкают: главные новости аниме за неделю

22 июня
2024 год

Новости кино >>
22 июня 2024
Ниндзя Шрёдингера, бесконечные покемоны и много вкусностей. Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом витке культовой «Истории монстров» или расширенных эпизодах «Истребителя демонов»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Ghibli накормит, а «Токийские мстители» — убаюкают: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

🔘 «Тотто у окна», регулярно мелькающая в наших дайджестах, получила на Фестивале анимационных фильмов в Анси приз имени Поля Гримо. Подробнее о героях французского смотра можно прочитать в отдельном материале.

🔘 BBC на своей стриминг-платформе (BBC iPlayer) открывает канал про покемонов, на котором будут 24/7 крутить аниме про карманных монстриков.

🔘 Продакшн-компания Sola Entertainment выпустила пресс-релиз о производстве второго сезона «Ниндзя Камуи», но поспешила. Джейсон ДеМарко, старший вице-президент и главный по аниме в Adult Swim заявил, что о продолжении пока никто не думал, а глава SE Джозеф Чоу поддакнул: мол, приписка — дело рук PR-отдела.

🔘 Список промоматериалов исекая про «Отряд самоубийц» пополнился свежим трейлером:


🔘 Королева воров, два года назад разобравшаяся с цирковой труппой, собралась в полнометражный круиз: аниме «Роскошный отпуск Королевы Воров» выйдет в кинотеатрах Японии следующей весной.

🔘 Ушел из жизни бессменный продюсер «Невероятных приключений ДжоДжо» Хироюки Омори. Причина смерти не называется.

🔘 И тут же еще одна печальная новость: в возрасте 74 лет умерла мангака Нанаэко Сасая, сражавшаяся с мелкоклеточным раком легкого. Она стояла у истоков сёдзё-манги и была частью Группы 24 Года — объединения авторок и художниц, родившихся в 24 году эпохи Сёва (1949 год).

🔘 «Звездное дитя» совсем скоро переродится в виде театральной постановки и игрового сериала, к которому, кстати, совсем недавно появился трейлер:


🔘 Манга «Божества Идатэн в мирном поколении» закончится через две главы: предпоследняя появится в журнале Young Animal 12 июля.

🔘 «Темный дворецкий» Яны Тобосо еще не заканчивается, но близится в финалу: манга уходит на перерыв, пока авторка собирает материал и проводит исследования для создания эффектной концовки.

Читать Чем хорош «Темный дворецкий» — мистический детектив викторианской эпохи

Сказки для цепи мотоцикла


В 2025 году аниме-сериалу «Токийские мстители» исполнится пять лет. Отметить эту дату планируется не только четвертым сезоном, которым снова займется студия Liden FilmsСказание об Арслане», «Мой сосед-ёкай»), но и специальными мероприятиями. Например, мини-сериалом «Сказочные мстители» (Dowa Revengers) по мотивам японского фольклора. Первой экранизируют сказку «Момотаро» — о мальчике, рожденном из персика. Подробностей по проектам пока нет, но есть трейлер.

«Токийские мстители». 4 сезон. Трейлер на японском языке

Вдобавок Национальная ассоциация праздников Японии официально признала 19 июня — «Днем образования Токийских мстителей и Тосвы». Мангака Кэн Вакуи выразил признательность: «Честно говоря, я не совсем понимаю, что это значит, но очень счастлив, что теперь мы все можем отметить этот день!». Сериал о босодзоку-неудачнике Такэмити Ханагаки, который пытается исправить прошлое, стартовал в апреле 2021-го под руководством Коити ХацумиСтрана чудес смертников», «Дороро»), а протагониста озвучил Юки Син (Крис Разерфорд из «Нулевого Эдема»).

Читать Байкеры на психотерапии и герой, повторяющий трижды, в «Токийских мстителях»
КИКИ И ТОЧКА!

В McDonald's заработала «Ведьмина служба доставки»: японский филиал ресторанов быстрого питания выпустил серию рекламных видео с участием Кики и её кавайного кота Дзи-Дзи для продвижения трех новых продуктов, вдохновленных европейской кухней. В меню: бургеры с говяжьей котлетой, картофельной начинкой и горчичным соусом (German Potato and Beef), с куриной котлетой в панировке из красного перца с чесночным соусом (Peperon Juicy Hot Chicken), а также с котлетой из креветок в стиле буйабес с соусом айоли (Bouillabaisse-Style Shrimp).


Маленькую ведьму озвучивает Аой Юки (Маомао из «Монолога фармацевта»), а её пушистого друга — Дайсукэ Сакагути (Виктор Лихт из «Пламенной бригады пожарных»). Анимационный фильм студии Ghibli 1989 года, поставленный Хаяо Миядзаки, основан на одноименной детской книге японской писательницы Эйко Кадоно.

Читать Вспоминаем все фильмы Хаяо Миядзаки: от хорошего — к лучшему
ПОТОМКИ ДРАКОНОВ

Фэнтези-сериал «Дракон Раджа: Пылающий рассвет» (Dragon Raja -The Blazing Dawn), основанный на серии романов китайского автора Цзяна Наня, получил трейлер по случаю выхода в Японии 15 эпизода, с которого начинается новая сюжетная линия. За дунхуа студии HANABARA Animation, вышедшее в Китае почти два года назад (в августе 2022-го), отвечает режиссер и сценарист Ван СиньОдин из отвергнутых: Изгой»).


Неуклюжий 18-летний Минфэй Лу живет у дяди с тетей, постоянно вляпывается в неприятности и получает отказы от ВУЗов. Однажды ему приходит судьбоносное приглашение из частного колледжа Кассл, что в пригороде Чикаго, — и юноша отправляется в авантюрное путешествие с платформы 9¾. На месте Минфэй узнает, что драконы существуют, загадочный Кассл готовит охотников на величественных рептилий, а в парнишке, как и во всех студентах заведения, есть капелька драконьей крови. Роль Минфэя Лу дублировал Дайки Ямасита (Идзуку Мидория из «Моей геройской академии»), а его «брата» Минцзэ Лу — Аюму Мурасэ (Сёё Хината из франшизы «Волейбол!!»).

Читать Легендарные и необычные драконы в сериалах и кино
ПОЧЕМУ ХОРОШИМ ДЕВОЧКАМ НРАВЯТСЯ ПЛОХИШИ?

Как и было обещано, сериал «Волшебница и злой офицер» стартует 9 июля. Новый трейлер от студии BonesМеталлическая Руж», «Патруль времени Бона») умиляет и веселит подробностями трагикомической лавстори между главным стратегом злодейской организации Сюном Миллером и доброй волшебницей Бякуей Мимори. Ниже — с русскими субтитрами!


Певица Lezel, впечатляюще дебютировавшая в роли Нанами Куон из «Тусовщика Кунмина», споет эндинг Mikansei Rendezvous, а заключительный трек Always Two is Nice исполнят сэйю Сюна и Бякуи — Юки Оно (Лютер из «Сказа о парии») и Май Накахара (Лили Фронт Гритония из «Лунного путешествия»).

Читать БДСМ-эстетика и махо-сёдзё в провокационном аниме «Становясь волшебницей»
ЛОЛИ ЛЕЧИТ ОТ БОЛИ

Студия SignpostПустоголовый переведенный ученик», с третьего по пятый сезоны «Царства») готовит аниме «Если бы моя жена стала младшеклассницей» по одноименной манге Яю Мураты. Постановкой душещипательной истории занимается Нориюки АбэОоку», «Отчет о буйстве духов»), сценарий написал Савако ХирабаясиБаскетбол Куроко», «Ты и я»), а дизайн персонажей придумал Нарихито СэкикаваЛегенды Хало»). Премьера — в октябре, а сейчас можно посмотреть трейлер.


Десять лет прошло со смерти Такаэ Нидзимы, а её супруг Кэйсукэ и дочь Маи так и не смирились с утратой. Однажды на пороге дома вдовца появляется ученица начальной школы Марика Сираиси, которая утверждает, что она — реинкарнация Такаэ.

Роли озвучат:

Такаэ/ Марика — Аой Юки (Моника из «Шпионского класса»).
Кэйсукэ — Дайсукэ Хиракава (Рафаль Влерик из «Ненасытного берсерка»).
Маи — Майко Номура (Маюко Фудзивара из «Гостиницы Окко»).

Читать «Пустоголовый переведенный ученик» — пронзительная повседневность о школьном буллинге и первой дружбе от той же студии
БОНУС: Упаковка специальной соли из префектуры Ямагути. Продукт добывают, используя воду из местного залива Юя, где морская вода смешивается с пресноводными реками Какэбутигава и Аваногава. Главный же маркетинговый штрих — не уникальный вкус, а дизайн упаковки, похожей на те, в которых продают онигири. Их украшают рисунки Тосио Судзуки — знаменитого продюсера и президента студии Ghibli. Он же придумал персонажа-маскота по имени «Мой сосед Онигири-кун».

Ghibli накормит, а «Токийские мстители» — убаюкают: главные новости аниме за неделю

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Ghibli накормит, а «Токийские мстители» — убаюкают: главные новости аниме за неделю фотографии
Ghibli накормит, а «Токийские мстители» — убаюкают: главные новости аниме за неделю фотографии
Ghibli накормит, а «Токийские мстители» — убаюкают: главные новости аниме за неделю фотографии
Ghibli накормит, а «Токийские мстители» — убаюкают: главные новости аниме за неделю фотографии
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