Ghibli накормит, а «Токийские мстители» — убаюкают: главные новости аниме за неделю

Ниндзя Шрёдингера, бесконечные покемоны
и много вкусностей. Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом витке
культовой «Истории монстров
» или расширенных эпизодах
«Истребителя демонов
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 «Тотто у окна
», регулярно мелькающая
в наших дайджестах, получила на Фестивале анимационных фильмов в Анси приз имени Поля Гримо. Подробнее о героях французского смотра можно прочитать в отдельном материале
.
🔘 BBC
на своей стриминг-платформе (BBC iPlayer) открывает канал про покемонов, на котором будут 24/7 крутить аниме про карманных монстриков
.
🔘 Продакшн-компания Sola Entertainment
выпустила пресс-релиз о производстве второго сезона «Ниндзя Камуи
», но поспешила. Джейсон ДеМарко
, старший вице-президент и главный по аниме в Adult Swim
заявил, что о продолжении пока никто не думал, а глава SE Джозеф Чоу
поддакнул: мол, приписка — дело рук PR-отдела.
🔘 Список промоматериалов исекая
про «Отряд самоубийц
» пополнился свежим трейлером:
🔘 Королева воров
, два года назад разобравшаяся с цирковой труппой, собралась в полнометражный круиз: аниме «Роскошный отпуск Королевы Воров
» выйдет в кинотеатрах Японии следующей весной.
🔘 Ушел из жизни бессменный продюсер «Невероятных приключений ДжоДжо
» Хироюки Омори
. Причина смерти не называется.
🔘 И тут же еще одна печальная новость: в возрасте 74 лет умерла мангака Нанаэко Сасая
, сражавшаяся с мелкоклеточным раком легкого. Она стояла у истоков сёдзё
-манги и была частью Группы 24 Года
— объединения авторок и художниц, родившихся в 24 году эпохи Сёва (1949 год).
🔘 «Звездное дитя
» совсем скоро переродится в виде театральной постановки и игрового сериала, к которому, кстати, совсем недавно появился трейлер:
🔘 Манга «Божества Идатэн в мирном поколении
» закончится через две главы: предпоследняя появится в журнале Young Animal
12 июля.
🔘 «Темный дворецкий
» Яны Тобосо
еще не заканчивается, но близится в финалу: манга уходит на перерыв, пока авторка собирает материал и проводит исследования для создания эффектной концовки.
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Чем хорош «Темный дворецкий» — мистический детектив викторианской эпохи
Сказки для цепи мотоцикла
В 2025 году аниме-сериалу «Токийские мстители
» исполнится пять лет. Отметить эту дату планируется не только четвертым сезоном, которым снова займется студия Liden Films
(«Сказание об Арслане
», «Мой сосед-ёкай
»), но и специальными мероприятиями. Например, мини-сериалом «Сказочные мстители
» (Dowa Revengers) по мотивам японского фольклора. Первой экранизируют сказку
«Момотаро
» — о мальчике, рожденном из персика. Подробностей по проектам пока нет, но есть трейлер.
«Токийские мстители». 4 сезон. Трейлер на японском языке
Вдобавок Национальная ассоциация праздников Японии официально признала 19 июня — «Днем образования Токийских мстителей и Тосвы». Мангака Кэн Вакуи
выразил признательность: «Честно говоря, я не совсем понимаю, что это значит, но очень счастлив, что теперь мы все можем отметить этот день!
». Сериал о босодзоку
-неудачнике Такэмити Ханагаки
, который пытается исправить прошлое, стартовал в апреле 2021-го под руководством Коити Хацуми
(«Страна чудес смертников
», «Дороро
»), а протагониста озвучил Юки Син
(Крис Разерфорд
из «Нулевого Эдема
»).
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Байкеры на психотерапии и герой, повторяющий трижды, в «Токийских мстителях»
КИКИ И ТОЧКА!
В McDonald's
заработала «Ведьмина служба доставки
»: японский филиал ресторанов быстрого питания выпустил серию рекламных видео с участием Кики
и её кавайного кота Дзи-Дзи
для продвижения трех новых продуктов, вдохновленных европейской кухней. В меню: бургеры с говяжьей котлетой, картофельной начинкой и горчичным соусом (German Potato and Beef
), с куриной котлетой в панировке из красного перца с чесночным соусом (Peperon Juicy Hot Chicken
), а также с котлетой из креветок в стиле буйабес с соусом айоли (Bouillabaisse-Style Shrimp
).
Маленькую ведьму озвучивает Аой Юки
(Маомао
из «Монолога фармацевта
»), а её пушистого друга — Дайсукэ Сакагути
(Виктор Лихт из «Пламенной бригады пожарных
»). Анимационный фильм
студии Ghibli
1989 года, поставленный Хаяо Миядзаки
, основан на одноименной детской книге японской писательницы Эйко Кадоно
.
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Вспоминаем все фильмы Хаяо Миядзаки: от хорошего — к лучшему
ПОТОМКИ ДРАКОНОВ
Фэнтези-сериал «Дракон Раджа: Пылающий рассвет
» (Dragon Raja -The Blazing Dawn), основанный на серии романов китайского автора Цзяна Наня
, получил трейлер по случаю выхода в Японии 15 эпизода, с которого начинается новая сюжетная линия. За дунхуа
студии HANABARA Animation
, вышедшее в Китае почти два года назад (в августе 2022-го), отвечает режиссер и сценарист Ван Синь
(«Один из отвергнутых: Изгой
»).
Неуклюжий 18-летний Минфэй Лу живет у дяди с тетей, постоянно вляпывается в неприятности и получает отказы от ВУЗов. Однажды ему приходит судьбоносное приглашение из частного колледжа Кассл, что в пригороде Чикаго, — и юноша отправляется в авантюрное путешествие
с платформы 9¾
. На месте Минфэй узнает, что драконы существуют, загадочный Кассл готовит охотников на величественных рептилий, а в парнишке, как и во всех студентах заведения, есть капелька драконьей крови. Роль Минфэя Лу дублировал Дайки Ямасита
(Идзуку Мидория
из «Моей геройской академии
»), а его «брата» Минцзэ Лу — Аюму Мурасэ
(Сёё Хината
из франшизы «Волейбол!!
»).
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Легендарные и необычные драконы в сериалах и кино
ПОЧЕМУ ХОРОШИМ ДЕВОЧКАМ НРАВЯТСЯ ПЛОХИШИ?
Как и было обещано
, сериал «Волшебница и злой офицер
» стартует 9 июля. Новый трейлер от студии Bones
(«Металлическая Руж
», «Патруль времени Бона
») умиляет и веселит подробностями трагикомической лавстори между главным стратегом злодейской организации Сюном Миллером и доброй волшебницей Бякуей Мимори. Ниже — с русскими субтитрами!
Певица Lezel
, впечатляюще дебютировавшая в роли Нанами Куон из «Тусовщика Кунмина
», споет эндинг Mikansei Rendezvous
, а заключительный трек Always Two is Nice
исполнят сэйю Сюна и Бякуи — Юки Оно
(Лютер
из «Сказа о парии
») и Май Накахара
(Лили Фронт Гритония
из «Лунного путешествия
»).
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БДСМ-эстетика и махо-сёдзё в провокационном аниме «Становясь волшебницей»
ЛОЛИ ЛЕЧИТ ОТ БОЛИ
Студия Signpost
(«Пустоголовый переведенный ученик
», с третьего по пятый сезоны «Царства
») готовит аниме «Если бы моя жена стала младшеклассницей
» по одноименной манге Яю Мураты
. Постановкой душещипательной истории занимается Нориюки Абэ
(«Ооку
», «Отчет о буйстве духов
»), сценарий написал Савако Хирабаяси
(«Баскетбол Куроко
», «Ты и я
»), а дизайн персонажей придумал Нарихито Сэкикава
(«Легенды Хало
»). Премьера — в октябре, а сейчас можно посмотреть трейлер.
Десять лет прошло со смерти Такаэ Нидзимы, а её супруг Кэйсукэ и дочь Маи так и не смирились с утратой. Однажды на пороге дома вдовца появляется ученица начальной школы Марика Сираиси, которая утверждает, что она — реинкарнация Такаэ.
Роли озвучат:
Такаэ/ Марика — Аой Юки
(Моника
из «Шпионского класса
»).
Кэйсукэ — Дайсукэ Хиракава
(Рафаль Влерик
из «Ненасытного берсерка
»).
Маи — Майко Номура
(Маюко Фудзивара из «Гостиницы Окко
»).
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«Пустоголовый переведенный ученик» — пронзительная повседневность о школьном буллинге и первой дружбе от той же студии
БОНУС
: Упаковка специальной соли из префектуры Ямагути. Продукт добывают, используя воду из местного залива Юя, где морская вода смешивается с пресноводными реками Какэбутигава и Аваногава. Главный же маркетинговый штрих — не уникальный вкус, а дизайн упаковки, похожей на те, в которых продают онигири. Их украшают рисунки Тосио Судзуки
— знаменитого продюсера и президента студии Ghibli. Он же придумал персонажа-маскота по имени «Мой сосед Онигири-кун».
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