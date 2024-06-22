Роман Курцын снимается в новом сезоне веб-сериала «Про людей и про войну»

За четыре года с момента своего появления веб-сериал стал по-настоящему народным – более 100 миллионов просмотров в социальных сетях, тысячи репостов, сотни показов в школах городов и сел, а также на мероприятиях в памятные даты. На счету сериала более 70 наград на фестивалях, в том числе 32 зарубежных.
фото: пресс-служба Института развития интернета
Зрителей ожидают десять новелл, которые появятся на официальных страницах в Youtube и Вконтакте. Съемки пройдут в Ленинградской области, Подмосковье и на территории Белоруссии. В новом сезоне основой послужили разные материалы: здесь и свидетельства ветеранов, и зрительские письма с историями их родственников, и воспоминания очевидцев войны.
«Мы с удовольствием приступаем к созданию новых сюжетов. С каждым годом планка качества для нашей команды становится все выше – зрители ждут новые серии, смотрят их семьями, пересылают друзьям. Их показывают в школах и вузах разных городов и сел, обсуждают на классных часах – это важно, что удается создавать контент, который педагоги используют для общения с молодым поколением. Конечно, мы будем продолжать и "международные гастроли" сериала по зарубежным фестивалям для того, чтобы доносить историческую правду до иностранной аудитории», — прокомментировала продюсер сериала Анна Чижова.
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