На деловом форуме «Пилот. Точки взлета» состоялись презентации ТНТ и ИРИ

В рамках фестиваля «Пилот» начал работу Второй Всероссийский деловой форум «Пилот. Точки взлета». Согласно пресс-службе смотра
, в первый день состоялись презентации журнала «Искусство кино», телеканала ТНТ и Института развития интернета, а также было представлено исследование «Герои сериалов: есть ли разница ценностей у зрителей оффлайн и онлайн» от Wanta Group.
По словам генерального директора компании Wanta Group Марии Щебаль, каждый пятый пользователь в России выбирает онлайн-кинотеатры из-за качества их оригинального контента. При этом больше всего зрителей подобных сервисов интересует отсутствие рекламы, наличие популярных новинок и разнообразие контента. Эксперт отметила, что отечественные сериалы побеждают иностранные, а главенствующим жанром является комедия. Главные фавориты среди персонажей у зрителей — это архетипы «бунтарь» и «мечтатель». Среди полов, востребованных у аудитории, на первом месте женские героини — у них 53%.
Главный редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев
сообщил о том, что издание возвращается в печать. Бумажная версия «Искусства кино» теперь будет выходить при поддержке кинокомпании Red Carpet Studio. Ради презентации Карцев захватил с собой в Иваново свежий тираж нового номера, посвященного сериальной индустрии, который редакция подарила гостям и участникам деловой программы.
Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов
рассказал о грядущих сериалах и объявил о новом для телеканала направлении — полнометражном кино, предназначенном для больших экранов кинотеатров. Среди новинок — «Пока не родила» о врачебной ошибке, которая привела к случайному суррогатному материнству, комедия «Гудбай» о приключениях американского президента в России, «Полупановы
», «Дино
», «Третье сентября
» и скетчком «Демис и Марина
» с Демисом Карибидисом
и Мариной Кравец
. 31 декабря ТНТ покажет полнометражную комедию с рабочим названием «Агент "Бриллиантовая рука"» с участием более 80 звезд, которую будут снимать сразу в нескольких странах. Благодаря партнерству ТНТ с киностудией «Союзмультфильм» нас ожидает экранизация «Простоквашино
» с Иваном Охлобыстиным
в роли Печкина. Весной 2025 года в кинотеатрах появится пародия на индийский кинематограф «Королек моей любви» с Михаилом Галустяном
, а в продолжении «Бати
» в качестве деда появится Евгений Цыганов
. Закончилась презентация ленты «Беляковы в отпуске
» с Сергеем Светлаковым
, которая выйдет в прокат уже осенью.
Первый день делового форума завершился презентацией ИРИ, на которой исполнительный директор Елена Лапина
представила десять сериалов. В настоящий момент в производстве находятся 22 проекта, еще столько же выйдут до конца года. В исторической линейке заявлены «Павел. Первый и последний
» с Денисом Власенко
, «Столыпин
» с Александром Устюговым
, «Изгои
» по сценарию Алексея Мизгирева
и «Атом
» с Алексеем Гуськовым
, Юрием Чурсиным
и Анной Чиповской
. Джаник Файзиев
выступил шоураннером медицинской драмы Premier «Фуллхаус» с Петром Федоровым
и Дмитрием Певцовым
. 12-серийный «Препод» с Аристархом Венесом
и Дарьей Урсуляк
переименовали в «Учителя года». Среди других новинок — «Амура
» с Аленой Михайловой
, комедия «Избранный
», фэнтези «Молот ведьм
» и вдохновленная советским фильмом «Москва — Кассиопея
» фантастическая драма «Подростки в космосе
».
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