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На деловом форуме «Пилот. Точки взлета» состоялись презентации ТНТ и ИРИ

22 июня
2024 год

Новости кино >>
22 июня 2024
В рамках фестиваля «Пилот» начал работу Второй Всероссийский деловой форум «Пилот. Точки взлета». Согласно пресс-службе смотра, в первый день состоялись презентации журнала «Искусство кино», телеканала ТНТ и Института развития интернета, а также было представлено исследование «Герои сериалов: есть ли разница ценностей у зрителей оффлайн и онлайн» от Wanta Group.


По словам генерального директора компании Wanta Group Марии Щебаль, каждый пятый пользователь в России выбирает онлайн-кинотеатры из-за качества их оригинального контента. При этом больше всего зрителей подобных сервисов интересует отсутствие рекламы, наличие популярных новинок и разнообразие контента. Эксперт отметила, что отечественные сериалы побеждают иностранные, а главенствующим жанром является комедия. Главные фавориты среди персонажей у зрителей — это архетипы «бунтарь» и «мечтатель». Среди полов, востребованных у аудитории, на первом месте женские героини — у них 53%.

Главный редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев сообщил о том, что издание возвращается в печать. Бумажная версия «Искусства кино» теперь будет выходить при поддержке кинокомпании Red Carpet Studio. Ради презентации Карцев захватил с собой в Иваново свежий тираж нового номера, посвященного сериальной индустрии, который редакция подарила гостям и участникам деловой программы.


Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов рассказал о грядущих сериалах и объявил о новом для телеканала направлении — полнометражном кино, предназначенном для больших экранов кинотеатров. Среди новинок — «Пока не родила» о врачебной ошибке, которая привела к случайному суррогатному материнству, комедия «Гудбай» о приключениях американского президента в России, «Полупановы», «Дино», «Третье сентября» и скетчком «Демис и Марина» с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец. 31 декабря ТНТ покажет полнометражную комедию с рабочим названием «Агент "Бриллиантовая рука"» с участием более 80 звезд, которую будут снимать сразу в нескольких странах. Благодаря партнерству ТНТ с киностудией «Союзмультфильм» нас ожидает экранизация «Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным в роли Печкина. Весной 2025 года в кинотеатрах появится пародия на индийский кинематограф «Королек моей любви» с Михаилом Галустяном, а в продолжении «Бати» в качестве деда появится Евгений Цыганов. Закончилась презентация ленты «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым, которая выйдет в прокат уже осенью.

Первый день делового форума завершился презентацией ИРИ, на которой исполнительный директор Елена Лапина представила десять сериалов. В настоящий момент в производстве находятся 22 проекта, еще столько же выйдут до конца года. В исторической линейке заявлены «Павел. Первый и последний» с Денисом Власенко, «Столыпин» с Александром Устюговым, «Изгои» по сценарию Алексея Мизгирева и «Атом» с Алексеем Гуськовым, Юрием Чурсиным и Анной Чиповской. Джаник Файзиев выступил шоураннером медицинской драмы Premier «Фуллхаус» с Петром Федоровым и Дмитрием Певцовым. 12-серийный «Препод» с Аристархом Венесом и Дарьей Урсуляк переименовали в «Учителя года». Среди других новинок — «Амура» с Аленой Михайловой, комедия «Избранный», фэнтези «Молот ведьм» и вдохновленная советским фильмом «Москва — Кассиопея» фантастическая драма «Подростки в космосе».
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