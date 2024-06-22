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Патрик Демпси встретится с Декстером Морганом

22 июня
2024 год

Новости кино >>
22 июня 2024
Патрик Демпси присоединился к команде сериала «Декстер: Первородный грех». В приквеле «Декстера» от Paramount+ и Showtime актер воплотит образ друга Гарри Моргана — капитана отдела по расследованию убийств полиции Майами Аарона Спенсера. Об этом сообщает People.

Патрик Демпси встретится с Декстером Морганом
фото: people.com

Знаковые роли Майкла С. Холла, Джеймса Ремара и Дженнифер Карпентер теперь закреплены за Патриком Гибсоном, Кристианом Слейтером и Молли Браун. Шоураннером и сценаристом числится один из авторов оригинала Клайд Филлипс, а режиссерское кресло займет Майкл Леманн.

Действие разворачивается в 1991 году, за 15 лет до событий оригинала. Главный герой в исполнении Гибсона превращается из студента в серийного убийцу. Под руководством своего приемного отца Гарри (Слейтер) Декстер Морган принимает Кодекс, призванный помочь ему находить и убивать людей, которые заслуживают исключения из общества. При этом он не должен попадать в поле зрения правоохранительных органов. Это особая проблема для молодого человека, начавшего стажировку судебно-медицинского эксперта в полицейском управлении Майами.

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Частично этот сюжет был обыгран в анимационном сериале «Декстер: Пробы пера», выходившем с 2009-го по 2012-й. В 2021 году на Showtime в судьбе Декстера Моргана поставили точку в продолжении «Новая кровь».
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