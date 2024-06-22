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Мел Гибсон не оставил идею снять пятую часть «Смертельного оружия»

22 июня
2024 год

Новости кино >>
22 июня 2024
Мел Гибсон возьмется за постановку пятой части полицейского боевика «Смертельное оружие», уверяет Collider.

Лента станет посвящением создателю популярной киносерии Ричарду Доннеру, которого не стало в 2021 году.

Мел Гибсон не оставил идею снять пятую часть «Смертельного оружия»

«Я собираюсь снять пятое "Смертельное оружие". Ричард Доннер был моим хорошим другом, и он поручил мне довести дело до конца. Так что для меня будет честью сделать это. Он хорошо проложил путь к написанию сценария, и мы использовали, что было. Мы продолжили корпеть над текстом, доработали его, и я вполне доволен результатом — он хорош, мне было крайне весело работать над ним», — рассказал актер в интервью подкасту Inspire Me.

На счету «Смертельного оружия» с Гибсоном и Дэнни Гловером четыре фильма, которые вышли в 1987, 1989, 1992 и 1998 годах, собрав при этом в мировом прокате свыше 900 млн долларов. Сюжет закручен вокруг двух друзей-полицейских — безрассудного Мартина Риггза и осторожного семьянина Роджера Мертафа.
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   22.06.2024 - 20:26
Осенью будет пауза у Гибсона, вот они будет снимать с Гловером. Читал про это в другом источнике. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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