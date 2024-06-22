Мел Гибсон не оставил идею снять пятую часть «Смертельного оружия»

Мел Гибсон
возьмется за постановку пятой части полицейского боевика «Смертельное оружие
», уверяет Collider
.
Лента станет посвящением создателю популярной киносерии Ричарду Доннеру
, которого не стало в 2021 году.
«Я собираюсь снять пятое "Смертельное оружие". Ричард Доннер был моим хорошим другом, и он поручил мне довести дело до конца. Так что для меня будет честью сделать это. Он хорошо проложил путь к написанию сценария, и мы использовали, что было. Мы продолжили корпеть над текстом, доработали его, и я вполне доволен результатом — он хорош, мне было крайне весело работать над ним», —
рассказал актер в интервью подкасту Inspire Me.
На счету «Смертельного оружия» с Гибсоном и Дэнни Гловером
четыре фильма, которые вышли в 1987, 1989, 1992 и 1998 годах, собрав при этом в мировом прокате свыше 900 млн долларов. Сюжет закручен вокруг двух друзей-полицейских — безрассудного Мартина Риггза и осторожного семьянина Роджера Мертафа.
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