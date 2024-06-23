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«Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе отмечен призом за режиссуру на кинофестивале в Шанхае

23 июня
2024 год

Новости кино >>
23 июня 2024

Картине Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе» вручили приз за лучшую режиссуру на 26-ом Международном кинофестивале в Шанхае, который проходил с 14 по 23 июня. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

Новая работа известного режиссера рассказывает о двух друзьях, не видевшимся 30 лет. Гиви давно живет в Москве, а Леван в Тбилиси. Они нашли друг друга в социальных сетях. Казалось бы, их ничего не связывает. Гиви – кинорежиссер, и у него семейные проблемы. Леван одинок и живет как бомж. Благодаря вновь возникшему общению, Леван открывается для Гиви с новой, неожиданной, стороны, а Гиви получает возможность вернуться в родной город детства.

«Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе отмечен призом за режиссуру на кинофестивале в Шанхае
фото: пресс-служба кинокомпании Look Film

Главные роли в фильме исполнили Леван Гоголадзе и сам Бакур Бакурадзе. Продюсерская команда, помимо постановщика, состоит из Тинатин Каджришвили, Лаши Халваши, Александра Плотникова, Бориса Хлебникова и Анны Тихоновой. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев.

Шанхайский кинофестиваль существует с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие кинематографисты. Российские киноработы традиционно принимают участие в конкурсной программе смотра. В 2019-м «Братство» Павла Лунгина получило награду за сценарий, а в 2017-м сразу двумя «Золотыми кубками» в номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучший сценарий» отметили «Хармса» Ивана Болотникова.
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«Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе отмечен призом за режиссуру на кинофестивале в Шанхае фотографии
«Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе отмечен призом за режиссуру на кинофестивале в Шанхае фотографии
«Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе отмечен призом за режиссуру на кинофестивале в Шанхае фотографии
«Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе отмечен призом за режиссуру на кинофестивале в Шанхае фотографии
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