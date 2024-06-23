«Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе отмечен призом за режиссуру на кинофестивале в Шанхае

Картине Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе» вручили приз за лучшую режиссуру на 26-ом Международном кинофестивале в Шанхае, который проходил с 14 по 23 июня. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.
Новая работа известного режиссера рассказывает о двух друзьях, не видевшимся 30 лет. Гиви давно живет в Москве, а Леван в Тбилиси. Они нашли друг друга в социальных сетях. Казалось бы, их ничего не связывает. Гиви – кинорежиссер, и у него семейные проблемы. Леван одинок и живет как бомж. Благодаря вновь возникшему общению, Леван открывается для Гиви с новой, неожиданной, стороны, а Гиви получает возможность вернуться в родной город детства.
Шанхайский кинофестиваль существует с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие кинематографисты. Российские киноработы традиционно принимают участие в конкурсной программе смотра. В 2019-м «Братство» Павла Лунгина получило награду за сценарий, а в 2017-м сразу двумя «Золотыми кубками» в номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучший сценарий» отметили «Хармса» Ивана Болотникова.
обсуждение >>