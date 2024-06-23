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Хоррор «М3ГАН» обретет эротический спин-офф

23 июня
2024 год

Новости кино >>
23 июня 2024

У хоррора «М3ГАН» появится не только сиквел, но и эротический спин-офф, уверяет Variety.

Хоррор «М3ГАН» обретет эротический спин-офф
фото: variety.com

По сюжету ленты Soulm8te, разрабатываемой Atomic Monster и Blumhouse, мужчина приобретает андроида с искусственным интеллектом, чтобы справиться с потерей своей недавно умершей жены. В попытке создать по-настоящему разумного партнера герой непреднамеренно превращает безобидного секс-робота в смертельную «вторую половинку». Создатели обещают зрителям ленту в духе эротических триллеров 90-х, но с современными технологиями.

Режиссерское кресло картины займет Кэйт Долан. Она переписала сценарий Рафаэля Джордана, основанный на сюжете, придуманном им вместе с Джеймсом Ваном и Ингрид Бису. Релиз намечен на 2 января 2026 года.

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«М3ГАН» Джерарда Джонстоуна с Эллисон Уильямс, Вайолет Макгроу и Эми Дональд вышел в прокат зимой 2023-го. В фильме рассказывается история инженера-робототехника Джеммы, которая трудится на благо компании по производству игрушек. Она обращается к искусственному интеллекту для создания M3GAN — очень похожей на человека куклы, запрограммированной на то, чтобы стать лучшим другом для ребенка и величайшим союзником родителей. Внезапно девушка вынуждена взять опеку над осиротевшей племянницей, и ее новое творение приходится как нельзя кстати. Однако решение обратиться за помощью к M3GAN имеет неожиданные последствия.
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