Хоррор «М3ГАН» обретет эротический спин-офф

У хоррора «М3ГАН
» появится не только сиквел, но и эротический спин-офф, уверяет Variety
.
По сюжету ленты Soulm8te, разрабатываемой Atomic Monster и Blumhouse, мужчина приобретает андроида с искусственным интеллектом, чтобы справиться с потерей своей недавно умершей жены. В попытке создать по-настоящему разумного партнера герой непреднамеренно превращает безобидного секс-робота в смертельную «вторую половинку». Создатели обещают зрителям ленту в духе эротических триллеров 90-х, но с современными технологиями.
Режиссерское кресло картины займет Кэйт Долан
. Она переписала сценарий Рафаэля Джордана, основанный на сюжете, придуманном им вместе с Джеймсом Ваном
и Ингрид Бису
. Релиз намечен на 2 января 2026 года.
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«М3ГАН» Джерарда Джонстоуна
с Эллисон Уильямс
, Вайолет Макгроу
и Эми Дональд
вышел в прокат зимой 2023-го. В фильме рассказывается история инженера-робототехника Джеммы, которая трудится на благо компании по производству игрушек. Она обращается к искусственному интеллекту для создания M3GAN — очень похожей на человека куклы, запрограммированной на то, чтобы стать лучшим другом для ребенка и величайшим союзником родителей. Внезапно девушка вынуждена взять опеку над осиротевшей племянницей, и ее новое творение приходится как нельзя кстати. Однако решение обратиться за помощью к M3GAN имеет неожиданные последствия.
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