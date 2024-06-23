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Игра по «Тихому месту» выйдет в 2024 году

23 июня
2024 год

Новости кино >>
23 июня 2024
В сети появился трейлер однопользовательского приключенеческого хоррора A Quiet Place: The Road Ahead, основанной на вселенной «Тихого места» Джона Красински с Эмили Блант.



Игроков ожидают элементы стелса, стимулятора ходьбы и выживания в мире, где малейший звук может стать смертельным.

Читать рецензию «Тихое место 2»: Не шумите, вы тут не одни

За создание игры отвечают компания Saber Interactive, состоящая из российских разработчиков, и студия Stormind Games. Релиз состоится в этом году на ПК в магазине Steam и на консолях текущего поколения.

В анонсе Saber Interactive говорится, что геймеров ожидает «первая официальная видеоигра, действие которой разворачивается в ужасающей вселенной "Тихого места"», с оригинальной историей и геймплеем, «которые сохранят захватывающий саспенс, напряжение и драматическую составляющую, прославившие полнометражную дилогию».

Игра по «Тихому месту» выйдет в 2024 году
фото: youtube.com

Saber Interactive работала над TimeShift, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo: The Master Chief Collection, World War Z и SnowRunner. 9 сентября студия выпустит шутер от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2. Сама киносерия скоро расширится за счет спин-оффа «Тихое место: День первый».
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№ 1
Киноман1985   23.06.2024 - 15:45
Сильному фильму необходима такая же игра. Сюжет идеально подходит к бродилкам, выполняя последовательно миссии. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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