Игра по «Тихому месту» выйдет в 2024 году

В сети появился трейлер однопользовательского приключенеческого хоррора A Quiet Place: The Road Ahead, основанной на вселенной «Тихого места
» Джона Красински
с Эмили Блант
.
Игроков ожидают элементы стелса, стимулятора ходьбы и выживания в мире, где малейший звук может стать смертельным.
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«Тихое место 2»: Не шумите, вы тут не одни
За создание игры отвечают компания Saber Interactive, состоящая из российских разработчиков, и студия Stormind Games. Релиз состоится в этом году на ПК в магазине Steam
и на консолях текущего поколения.
В анонсе Saber Interactive говорится, что геймеров ожидает «первая официальная видеоигра, действие которой разворачивается в ужасающей вселенной "Тихого места"»
, с оригинальной историей и геймплеем, «которые сохранят захватывающий саспенс, напряжение и драматическую составляющую, прославившие полнометражную дилогию».
Saber Interactive работала над TimeShift, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo: The Master Chief Collection, World War Z и SnowRunner. 9 сентября студия выпустит шутер от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2. Сама киносерия скоро расширится за счет спин-оффа «Тихое место: День первый
».
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