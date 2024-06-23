На фестивале «Пилот» прошли презентации онлайн-кинотеатров Premier и KION

Во второй день работы II Всероссийского делового форума «Пилот. Точки взлета» состоялись обширная секция дока и презентации онлайн-кинотеатров Premier и KION. Кроме того, озвучили опыт Кинопоиска, связанный с партнерскими проектами на рынке онлайн-стримингов, уточняет пресс-служба фестиваля «Пилот
».
По словам генерального продюсера Premier Давида Кочарова
, платформа займется выпуском полнометражного кино, а у российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь
» будет второй сезон. Среди ближайших запусков — драмеди про зарождение брейк-данса в Советском Союзе «Брейк ин СССР», психологический детектив про уголовное дело блогерши-инфоцыганки «Пауки» и семейная комедия «Пошел в гараж». Осенью на Premier выйдут сериалы «Фарма
», «Плевако
», «Эль Русо
», «Жвачка
» и «Подслушано в Рыбинске
». На стриминг также вернется «Сладкая жизнь
», благодаря которой зрители узнают, что случилось с главными героями десять лет спустя событий третьего сезона.
KION сфокусировал свое внимание на неигровом направлении. Ведущий креативный продюсер неигрового контента онлайн-кинотеатра Ангелина Ашман
обозначила основной стратегией акцент на событиях и людях, ставших брендами. Это касается, прежде всего, музыкальных доков. В продолжении коллаборации с музыкантами сервис готовит документальные фильмы «Баста. С самых низов
» с рэпером Василием Вакуленко
и «Кто ты, Децл
?» с участием сына певца Антония Толмацкого, диджея Puffy Puff и рэперов Шеffа и Батишты. В завершение презентации Ашман представила «Тайны Анны Карениной», которые выйдут 17 июля.
Согласно исследованию Premier, представленному продюсером документального контента Катей Вульфович, жуткими документальными историями и тру-краймом женщины интересуются больше, чем мужчины — 30% против 18%. Однако это лишь пятая строчка среди тем, которыми россияне интересуются в документалистике. Первую занимает история, далее следуют мир животных и жизнь известных личностей. Среди будущих неигровых проектов платформы — «Давка-82» о крупнейшей трагедии в истории советского футбола, когда в давке на стадионе «Лужники» после матча московского «Спартака» и нидерландского «Харлема» погибли 66 человек. Премьера намечена на 24 июня. Тема криминала широко представлена в доках «Как вырастить маньяка» про матерей мрачно-известных маньяков и «Хрупкие убийцы», в центре которого окажутся женщины, которые убивают. Зрителей также ожидают ленты «История России — 2» с Сергеем Минаевым
, «72
» о легендарном хоккейном матче между СССР и Канадой и посвященные природе «Отлив
», «Антарктида» и «Мадагаскар». Под занавес Premier анонсировал питчинг неигровых онлайн-проектов на фестивале «Короче» в Калининграде, по итогам которого у победителя появится шанс на финансирование девелопмента или производства полного цикла.
Неигровым проектам посвящен НМГ ДОК — новый документальный кластер Национальной Медиа Группы. Его руководитель Юлия Засько и креативный продюсер Алексей Федорко
рассказали о первых проектах и обратили внимание на ключевые проблемы индустрии, среди которых отсутствие на государственном уровне системы финансирования девелопмента и дистрибуции неигровых проектов, разобщенность сообщества, ограниченные возможности самореализации начинающих режиссеров и отсутствие комплексной работы по развитию кинокритики и популяризации документального кино. С 2021-го в российском стриминге представлено 480 единиц неигрового контента — это 52 500 минут или 875 часов. В работе у команды НМГ ДОК 60 тайтлов, включая цикл «Легенды и мифы», вышедший на РЕН ТВ в марте, 20-серийный проект «Великие» о неизвестных ранее эпизодах из жизни великих личностей и российская версия научно-популярной программы How the Universe works от Discovery под названием «Что мы знаем о Вселенной» с Федором Бондарчуком
в роли ведущего. Кластер занимается кроссмедийными коллаборациями: для Wink создается проект «Пацаны. Реальная история» по следам сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте
», а на СТС выйдет документальный фильм «Моя прекрасная Настя», посвященный памяти Анастасии Заворотнюк
.
Директор «Яндекса» по взаимодействию с индустрией Ксения Болецкая рассказала, что отечественное телевидение все больше экспериментирует с выходом эфирных сериалов в онлайн-кинотеатрах. По ее словам, «28 телесериалов посмотрели более 1 млн подписчиков "Кинопоиска"».
Согласно данным Индекса «Кинопоиск Pro», самым популярным российским сериалом за всю историю на «Кинопоиске» стал «Триггер
», который уже посмотрели пять миллионов подписчиков. Также в топе-5 «Мажор
», «Папины дочки. Новые
», «Метод
» и «Библиотекарь
». Болецкая подчеркивает, что телеканалы стали лучше отдавать свои популярные проекты «чужим» стриминговым сервисам. Еще удобнее — отдать свой проект сразу нескольким стримингам, что позволяет добиться максимально широкой аудитории телепроектам в интернете. Это работает и в обратную сторону: оригинальный сериал онлайн-сервиса после выхода в телеэфире получает приток интереса со стороны зрителей. Так случилось с сериалом «Постучись в мою дверь в Москве
», вышедшим в Okko и Premier в феврале 2024 года с 250 баллами интереса, а после майского релиза на ТНТ увеличившим этот показатель на 111 баллов.
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