Марк Уолберг устроит пьяный дебош из-за Питера Фаррелли

Марк Уолберг
и Пол Уолтер Хаузер
сыграют в комедийном боевике Питера Фаррелли
«Шары вверх» (Balls Up), уверяет Deadline
.
Зрителям поведают о двух менеджерах по маркетингу, которых уволили с работы за то, что они упустили возможность спонсорства клиентов. Коллеги решили использовать свои бесплатные билеты на крупный футбольный матч. В итоге их пьяный дебюш приводит к тому, что на них охотится каждый человек по всей стране.
Сценарий написали Ретт Риз
и Пол Верник
. За кинопрокат картины производства студии Skydance отвечает Amazon MGM Studios.
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