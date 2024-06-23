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Марк Уолберг устроит пьяный дебош из-за Питера Фаррелли

23 июня
2024 год

Новости кино >>
23 июня 2024
Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер сыграют в комедийном боевике Питера Фаррелли «Шары вверх» (Balls Up), уверяет Deadline.

Марк Уолберг устроит пьяный дебош из-за Питера Фаррелли
фото: deadline.com

Зрителям поведают о двух менеджерах по маркетингу, которых уволили с работы за то, что они упустили возможность спонсорства клиентов. Коллеги решили использовать свои бесплатные билеты на крупный футбольный матч. В итоге их пьяный дебюш приводит к тому, что на них охотится каждый человек по всей стране.

Сценарий написали Ретт Риз и Пол Верник. За кинопрокат картины производства студии Skydance отвечает Amazon MGM Studios.
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