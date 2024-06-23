Марк Уолберг устроит пьяный дебош из-за Питера Фаррелли

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Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон

Ника Здорик и Сергей Городничий сыграли в «Ландышах»

За производство многосерийной экранизации романа Льва Толстого отвечает кинокомпания «Москино»

Сергей Урсуляк снимет новую версию «Войны и мира»

«Белль и Себастьян»: Когда чудовище — красавица

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Песок, рабство и магический реализм: «Я — капитан» — итальянская драма, чуть не получившая «Оскар»

Режиссер «Пиноккио» и «Страшных сказок» описывает суровый маршрут из Африки в Европу