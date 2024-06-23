«Любопытная Варвара» победила на фестивале сериалов «Пилот»

В Иваново завершился Шестой фестиваль сериалов «Пилот». Победителем стал проект онлайн-кинотеатра Wink «Любопытная Варвара
» — детский детектив о девочке-вундеркинде, расследующей преступления в деревне у дедушки и бабушки. Приз получил режиссер Юрий Коробейников
и 11-летняя исполнительница главной роли Полина Айнутдинова
. В жюри фестиваля в этом году работали четыре режиссера: Клим Шипенко
, Юрий Быков
, Владимир Котт
и Петр Буслов
.
Лучшим режиссером признан Тимур Алпатов
, постановщик нового «Противостояния
» Первого канала. За сценарий награжден Эмиль Никогосян
, автор сериала ТНТ и Premier «Жыыызнь
». Специальный приз жюри за лучший дебют у Екатерины Тодоровской
за пилот сериала Okko «Взрослые
». В актерских номинациях победили Светлана Иванова
(«Эль Русо
», Premier) и Лев Зулькарнаев
(«Она такая классная
», KION), а сериал «Чистые
» от Wink отмечен за актерский ансамбль.
Лучший пилот сериала по итогам зрительского голосования — «Убойный отпуск
» (KION)
На церемонии закрытия были объявлены также победители индустриальной программы фестиваля «Самый ожидаемый сериал». Среди документальных проектов таковым назван сериал «Киборг
», стартующий уже 1 июля в онлайн-кинотеатре Premier, а среди игровых — «Гаражники
» Михаила Местецкого
, находящийся в процессе монтажа.
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