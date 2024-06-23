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«Любопытная Варвара» победила на фестивале сериалов «Пилот»

23 июня
2024 год

Новости кино >>
23 июня 2024

В Иваново завершился Шестой фестиваль сериалов «Пилот». Победителем стал проект онлайн-кинотеатра Wink «Любопытная Варвара» — детский детектив о девочке-вундеркинде, расследующей преступления в деревне у дедушки и бабушки. Приз получил режиссер Юрий Коробейников и 11-летняя исполнительница главной роли Полина Айнутдинова. В жюри фестиваля в этом году работали четыре режиссера: Клим Шипенко, Юрий Быков, Владимир Котт и Петр Буслов.

«Любопытная Варвара» победила на фестивале сериалов «Пилот»

Лучшим режиссером признан Тимур Алпатов, постановщик нового «Противостояния» Первого канала. За сценарий награжден Эмиль Никогосян, автор сериала ТНТ и Premier «Жыыызнь». Специальный приз жюри за лучший дебют у Екатерины Тодоровской за пилот сериала Okko «Взрослые». В актерских номинациях победили Светлана ИвановаЭль Русо», Premier) и Лев ЗулькарнаевОна такая классная», KION), а сериал «Чистые» от Wink отмечен за актерский ансамбль.

Лучший пилот сериала по итогам зрительского голосования — «Убойный отпуск» (KION)

«Любопытная Варвара» победила на фестивале сериалов «Пилот»

На церемонии закрытия были объявлены также победители индустриальной программы фестиваля «Самый ожидаемый сериал». Среди документальных проектов таковым назван сериал «Киборг», стартующий уже 1 июля в онлайн-кинотеатре Premier, а среди игровых — «Гаражники» Михаила Местецкого, находящийся в процессе монтажа.
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№ 1
Матвей Брикун   23.06.2024 - 21:17
спасибо за результаты! удачи всем победителям, только не зазноваться) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Любопытная Варвара» победила на фестивале сериалов «Пилот» фотографии
«Любопытная Варвара» победила на фестивале сериалов «Пилот» фотографии
«Любопытная Варвара» победила на фестивале сериалов «Пилот» фотографии
«Любопытная Варвара» победила на фестивале сериалов «Пилот» фотографии
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