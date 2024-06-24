Фильмом открытия Фестиваля молодого кино VOICES станет драма «Черный чай»

11-й Фестиваль молодого кино VOICES, который пройдет в Вологде и Череповце с 3 по 7 июля, представил полную программу. Смотр откроется драмой совместного производства кинематографистов Франции, Люксембурга, Тайваня и Мавритании «Черный чай
». В рамках VOICES пройдут конкурсы полнометражного и короткометражного кино, спецпоказы, а также лекции о кино.
«Черный чай» (режиссер — Абдеррахман Сиссако
) повествует о жизни тридцатилетней Аи (Нина Мело
), решившей в корне изменить свою жизнь. Сбежав из-под венца, она покидает родной Кот-д'Ивуар и устремляется в Китай, где знакомится с владельцем чайной лавки Цаем (Чжан Хань
). Сотрудничество двух людей из разных культур со временем перерастает в любовь, которая сможет по-настоящему раскрыться лишь в том случае, если они смогут отпустить свое прошлое и перестать жить предрассудками. Фильм открытия VOCIES в феврале был представлен в конкурсе Берлинского международного кинофестиваля, а позже вышел во французский кинопрокат — в России «Черный чай» будет показан впервые.
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Фильмы основного конкурса фестиваля VOICES
Кроме основного конкурса полнометражного кино на VOICES также состоится показ коротких метров — лучшие работы будут определены путем зрительского голосования. На смотре покажут французский фильм «Акации
» (реж. Исмаил Сафарали
), итальянскую «Еву
» (реж. Александр Рачинский
) и три работы российских молодых режиссеров. Короткий метр «New
» Жени Казанкиной
расскажет историю девушки, которая временно переезжает в незнакомую квартиру, чтобы присмотреть за оставленной собакой — и выясняет, что ее хозяин исчез много лет назад. Мокьюментари «Магия и пропаганда
» Лилии Филиной
посвящено мистическим ритуалам, которые продолжают жить в постсоветском обществе, а авангардный проект Артема Терентьева
«i had a dream about the subway explosion
» превращает современный мегаполис в брехтовское пространство, по которому следует человек со смартфоном.
Вне конкурса на фестивале покажут награжденную «Серебряным медведем» драму Брюно Дюмона
«Империя
», бельгийский фильм «Холли
», уже классический фильм Салли Поттер
«Орландо
» и детектив Линн Рэмси
«Что-то не так с Кевином
». После фурора на Московском кинофестивале на фестиваль VOICES также приедет лента Романа Михайлова
«Надо снимать фильмы о любви
», в которой сыграли Марк Эйдельштейн
, Мария Мацель
и рэпер Хаски
. Фильмом закрытия смотра станет испанская лента «Закройте глаза
» (режиссер — Виктор Эрисе
) — об актере, пропавшем во время съемок очередного проекта и вернувшегося в мир спустя год без памяти о своем прошлом.
В этом году организаторы VOICES подготовили обширную лекционную программу — в Вологде пройдут встречи с киноведом Наумом Клейманом
, историками кино Николаем Изволовым
и Алексеем Гусевым
, оператором Алексеем Родионовым
. В Москве, благодаря коллаборации фестиваля и Дома культуры «ГЭС-2», пройдут показы фильмов Виктора Эрисе
.
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