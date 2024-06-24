Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фильмом открытия Фестиваля молодого кино VOICES станет драма «Черный чай»

24 июня
2024 год

Новости кино >>
24 июня 2024
11-й Фестиваль молодого кино VOICES, который пройдет в Вологде и Череповце с 3 по 7 июля, представил полную программу. Смотр откроется драмой совместного производства кинематографистов Франции, Люксембурга, Тайваня и Мавритании «Черный чай». В рамках VOICES пройдут конкурсы полнометражного и короткометражного кино, спецпоказы, а также лекции о кино.

Фильмом открытия Фестиваля молодого кино VOICES станет драма «Черный чай»

«Черный чай» (режиссер — Абдеррахман Сиссако) повествует о жизни тридцатилетней Аи (Нина Мело), решившей в корне изменить свою жизнь. Сбежав из-под венца, она покидает родной Кот-д'Ивуар и устремляется в Китай, где знакомится с владельцем чайной лавки Цаем (Чжан Хань). Сотрудничество двух людей из разных культур со временем перерастает в любовь, которая сможет по-настоящему раскрыться лишь в том случае, если они смогут отпустить свое прошлое и перестать жить предрассудками. Фильм открытия VOCIES в феврале был представлен в конкурсе Берлинского международного кинофестиваля, а позже вышел во французский кинопрокат — в России «Черный чай» будет показан впервые.

Читать: Фильмы основного конкурса фестиваля VOICES
Кроме основного конкурса полнометражного кино на VOICES также состоится показ коротких метров — лучшие работы будут определены путем зрительского голосования. На смотре покажут французский фильм «Акации» (реж. Исмаил Сафарали), итальянскую «Еву» (реж. Александр Рачинский) и три работы российских молодых режиссеров. Короткий метр «New» Жени Казанкиной расскажет историю девушки, которая временно переезжает в незнакомую квартиру, чтобы присмотреть за оставленной собакой — и выясняет, что ее хозяин исчез много лет назад. Мокьюментари «Магия и пропаганда» Лилии Филиной посвящено мистическим ритуалам, которые продолжают жить в постсоветском обществе, а авангардный проект Артема Терентьева «i had a dream about the subway explosion» превращает современный мегаполис в брехтовское пространство, по которому следует человек со смартфоном.

Вне конкурса на фестивале покажут награжденную «Серебряным медведем» драму Брюно Дюмона «Империя», бельгийский фильм «Холли», уже классический фильм Салли Поттер «Орландо» и детектив Линн Рэмси «Что-то не так с Кевином». После фурора на Московском кинофестивале на фестиваль VOICES также приедет лента Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви», в которой сыграли Марк Эйдельштейн, Мария Мацель и рэпер Хаски. Фильмом закрытия смотра станет испанская лента «Закройте глаза» (режиссер — Виктор Эрисе) — об актере, пропавшем во время съемок очередного проекта и вернувшегося в мир спустя год без памяти о своем прошлом.

кадр из фильма Закройте глаза

В этом году организаторы VOICES подготовили обширную лекционную программу — в Вологде пройдут встречи с киноведом Наумом Клейманом, историками кино Николаем Изволовым и Алексеем Гусевым, оператором Алексеем Родионовым. В Москве, благодаря коллаборации фестиваля и Дома культуры «ГЭС-2», пройдут показы фильмов Виктора Эрисе.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
НА ПМЭФ состоялась дискуссия о кинодистрибуции в страны БРИКС
«Надо снимать фильмы о любви»: Простое лекарство от расплавления мира
Сто бобров, пришелец, бабки-проститутки и еще 10 фильмов ММКФ-2024
«Золотого медведя» 74-го Берлинале вручили документальному фильму «Дагомея»
Поиск по меткам
Voices
персоны
Евгений БауэрДзига ВертовАлексей Гусев (IV)Брюно ДюмонНиколай ИзволовЕвгения КазанкинаНаум КлейманМаша МацельНина МелоРоман МихайловСалли ПоттерАлексей РодионовЛинн РэмсиИсмаил СафаралиАбдеррахман СиссакоПаоло ТавианиЧжан ХаньХаскиМарк ЭйдельштейнВиктор Эрисе
фильмы
NewЗакройте глазаИмперияНадо снимать фильмы о любвиОрландоХоллиЧёрный чайЧто-то не так с Кевином

анонс

Скорбим

Дмитрий Кижаев
22 июня ушёл из жизни композитор Дмитрий Кижаев.
Лала Мнацаканян
22 июня ушла из жизни актриса Лала Мнацаканян.
Олег Огий
21 июня ушёл из жизни актёр Олег Огий.

День рождения >>

Александр Жданович
Станислав Концевич
Марина Ладынина
Алексей Лосихин
Анна Назарьева
Эдуард Трухменёв
Сергей Филиппов
Лариса Шахворостова
Константин Шелягин
Нэнси Аллен
Иэн Глен
Минди Калинг
Йоанна Кулиг
Николь Муньос
Колетт Ришар
Питер Уэллер
все родившиеся 24 июня >>

Афиша кино >>

Тёмные воды
драма, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2002
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Челюсти. Кровавый риф
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Драйвер
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Фолия
драма
Австрия, Франция, Италия, Гонконг, 2023
Остров Черепа
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Резервная копия
драма, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Польша, Сербия, Словакия, Чехия, 2023
Синистер. Пожиратель душ
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Сирокко из страны ветров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
Уикенд с родителями
драма, комедия
Дания, 2022
Бывший в помощь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Горизонты: Часть 1
вестерн, драма
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram