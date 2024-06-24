Фильмом открытия Фестиваля молодого кино VOICES станет драма «Черный чай»

что почитать?

Евгений Цыганов стал дедом в сиквеле «Бати»

Покемоны захватывают BBC, ведьма Кики подрабатывает в общепите, а любви покорны все

Ghibli накормит, а «Токийские мстители» — убаюкают: главные новости аниме за неделю

Суд да дело: «Плевако» — исторический детектив с Сергеем Безруковым

Драма Валерии Гай Германики о насилии, возмездии и справедливости

«Обоюдное согласие»: Не верь, не бойся, не молчи

В коллективе «Мандрагора» актриса будет петь

Актриса появится в одном из эпизодов

«На меня вылили ведро с отходами»: Анна Хилькевич рассказала о съёмках в сериале «Полупановы»

Фестивальная колонка

В отпуск, в отрыв, в первобытный строй: куда хотят попасть герои фестиваля «Пилот»

«Жыыызнь» с Галустяном, «Убойный отпуск» с Михалковой, «Дайте шоу!» с Биковичем и еще четыре первых серии дня №1