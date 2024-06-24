«Тайны Карениной» оживут на Витебском вокзале

Третьего июля на Витебском вокзале начнет работу масштабная выставка «Тайны Карениной», которая станет переосмыслением всемирно известного романа Льва Толстого и расскажет историю его героев. Выставка приурочена к выходу одноименного сериала, производством которого занимаются студия «Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева при поддержке АНО «ИРИ» и платформ Wink.ru и KION, а также агентства экранизаций «Снимайте это немедленно!».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Проект приглашает продолжить исследование, начатое Павлом Басинским в «Подлинной истории Анны Карениной», за которую писатель получил премию «Большая книга». «Выставка поднимет вопрос актуальности романа Толстого в наши дни и обратит внимание на детали, которые часто остаются незамеченными. Расскажет о культурно-историческом контексте, в котором создавалась “Анна Каренина”, реальных личностях, ставших прообразами героев и подробностях биографии самого автора», — говорит Павел Басинский.
История оживет на Витебском вокзале — старейшем из сохранившихся в России Бальный зал и, одновременно, зал ожидания, устроенные в его интерьерах, являются отправной точкой не только романа, но и нарратива выставки. Откроет экспозицию текстильная скульптура Льва Николаевича Толстого, созданная Ириной Кориной — лауреатом премий в области современного искусства «Соратник» и «Инновация». В залах вокзала разместятся чемоданы, которые станут частью объемного рассказа о главных героях выставки и помогут раскрыть характеры персонажей. Арт-объекты произведены специально для проекта известными авторами и современными художниками, среди которых Александр Шишкин-Хокусай, Гоша Голицын, Елена Самородова и Сергей Сонин, Алена Долецкая, Фекла Толстая, Ляля Голышева, а также Георгий, Ирина и Варвара Тотибадзе. В экспозицию войдут исторические костюмы из собрания Киностудии им. Горького, «Мосфильма» и российских коллекционеров, а также уникальные пленочные кадры, сделанные фотографом Александрой Дружининой во время съемок сериала «Тайны Карениной». На видеоэкранах в пространстве выставке можно будет посмотреть эксклюзивные интервью Егора Дружинина, Сергея Гармаша и Джона Шемякина, записанные в рамках сериала. Завершит экспозицию картина художника Юрия Шабельникова «Конец фильма» (из коллекции Фонда Ruarts), в которой он исследует зрительский опыт в кино ХХ века.
Посетителей ждет насыщенная параллельная программа: паблик-токи с участием Павла Басинского и Феклы Толстой, лекции от признанных экспертов в области истории, литературы и кино, дискуссии об искусстве и архитектуре и другие тематические мероприятия. В рамках проекта состоится презентация документально-игрового сериала «Тайны Карениной», в котором приняли участие Алла Сигалова, Павел Ворожцов, Роман Евдокимов, Мария Мацель, Полина Ауг и другие российские актеры. Выставка продлится до 30 сентября 2024 года. Гости смогут познакомиться с экспозицией самостоятельно и в сопровождении аудиоспектакля, который расскажет о знаковых локация вокзала и их связи с произведением Толстого. Организатором выставки выступает МТС Live, а куратором — Нина Гомиашвили. Автором идеи и креативным продюсером значится Анна Колчина.
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