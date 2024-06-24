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Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков и Антон Филипенко поборются за сердце Саши Бортич

24 июня
2024 год

Новости кино >>
24 июня 2024
В Москве стартовали съемки восьмисерийной комедийной драмы Карины Чувиковой «Между нами химия» с Сашей Бортич в новом для себя амплуа и Никитой Ефремовым сразу в двух главных ролях. История расскажет о женщине, решившей круто изменить свою жизнь, столкнувшись с тяжелым диагнозом.

Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков и Антон Филипенко поборются за сердце Саши Бортич
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Таня (Саша Бортич) крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам (Нелли Уварова, Павел Ворожцов) и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он бы позаботился о детях. Единственный человек, кому Таня доверяет свой отчаянный план — это ее врач (Евгений Сангаджиев). Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много (Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко).

«Помню, как в соцсетях под постом блогера увидела такой комментарий: "Я одна воспитываю двух детей и недавно узнала, что у меня серьезное заболевание. Теперь очень переживаю, не знаю, с кем они останутся". Эти слова заставили меня задуматься: а действительно, что делать женщине в такой ситуации? Мой киношный мозг начал придумывать сюжеты, так и родилась идея сериала. Через историю Тани мы хотели показать, что даже когда случаются такие испытания, важно искать светлые моменты в жизни и бороться до конца», — рассказывает режиссер и автор сценария, выпускница школы кино «Индустрия», Карина Чувикова.

Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков и Антон Филипенко поборются за сердце Саши Бортич
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По словам режиссера, поиск актрисы на роль Тани оказался самой трудной задачей, но именно с Сашей Бортич история сложилась. «Вначале это трудоголик, который тянет все на себе, одновременно и мама, и папа. Но постепенно в ней раскроется женственность: из объемного оверсайз-силуэта проявится хрупкая и утонченная фигура», — рассказывает художник по костюму Мария Назарова.

«Сериал в первую очередь о том, что кризисы всегда становятся точкой роста, что человек способен перевернуть ход событий в свою пользу, начать новую главу жизни. Моя героиня Таня — взрослая, зрелая, с детьми, ради которых, как и любая мать, пойдет на все, — я таких никогда не играла. В целом это совершенно новое для меня амплуа, потому что в сериале фокус внимания всегда на моей героине, практически нет сцен без нее», — делится актриса Саша Бортич, исполнительница главной роли.

Никита Ефремов исполнит сразу две роли — братьев-близнецов Николая и Бориса. «Борис более харизматичный и обаятельный, а Николай, основной персонаж, — человек в себе. Он очень сопротивляющийся товарищ, не соглашающийся с тем, как все есть. У Николая своих тараканов хватает, и в этом интерес, потому что у меня их тоже достаточно», — признается актер.
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Александра БортичПавел ВорожцовНикита ЕфремовКузьма КотрелёвИлья ЛыковЕвгений СангаджиевНелли УвароваАнтон ФилипенкоКарина Чувикова
фильмы
Между нами химия

фотографии >>
Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков и Антон Филипенко поборются за сердце Саши Бортич фотографии
Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков и Антон Филипенко поборются за сердце Саши Бортич фотографии
Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков и Антон Филипенко поборются за сердце Саши Бортич фотографии
Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков и Антон Филипенко поборются за сердце Саши Бортич фотографии
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