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Кристина Казинская встречает первую любовь в мелодраме «Как вернуть бывшего»

24 июня
2024 год

Новости кино >>
24 июня 2024

На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы «Как вернуть бывшего», главные роли в которой исполнили Кристина Казинская и Ян Ильвес. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Кристина Казинская встречает первую любовь в мелодраме «Как вернуть бывшего»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету успешного редактора Полину приглашают на работу в московский модный журнал. В первый рабочий день она встречает Михаила – свою первую любовь, которого она не видела 13 лет. У них были отношения на расстоянии, совместные планы на будущее и мечта пожениться, а теперь он – совладелец журнала и муж главного редактора Юли. Михаил уверен, что Полина бросила его ради друга юности и даже не подозревает, что девушка одна воспитывает их общую дочь Варю. Мать Михаила, узнав о беременности девушки сына, настаивала, чтобы Полина избавилась от ребенка. Полине пришлось расстаться с возлюбленным и оформить фиктивный брак с Николаем, чтобы родить дочь. Вскоре между Михаилом и Полиной вновь вспыхивает любовь. Но теперь на их пути встает Юля, которая готова на все, чтобы разлучить их.

«Мне очень понравилось, что история моей героини противоречива. По молодости она принимает решение и только спустя время понимает, какую ошибку совершила. Я бы очень хотела, чтобы зритель понял Полину, как поняла ее я. Ведь все мы совершаем ошибки по глупости и не только. У Полины получилось обрести свое счастье и все исправить, хочется вдохновить зрителей, что на это способны все», — рассказывает Кристина Казинская

Режиссером проекта выступила Марина Любакова. В мелодраме также сыграли Кристина Айвазовская, Мария Бокова, Артур Петров, Евгений Касьяненко, Нина Андронаки, Алиса Конашенкова и другие.
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обсуждение >>
№ 2
Дарья Былинкина   24.06.2024 - 17:56
"Как вернуть бывшего" - интригующий сюжет! Классическая история любви, где героиня после 13 лет встречает свою первую любовь, которая теперь женат на ее начальнице. Похоже, нас ждет драматический... читать далее>>
№ 1
Angelika77   24.06.2024 - 17:34
Я буду обязательно ждать выхода. Мне понравился сюжет, очень правдоподобно. К сожалению главная героиня будет вынуждена страдать.. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Кристина Казинская встречает первую любовь в мелодраме «Как вернуть бывшего» фотографии
Кристина Казинская встречает первую любовь в мелодраме «Как вернуть бывшего» фотографии
Кристина Казинская встречает первую любовь в мелодраме «Как вернуть бывшего» фотографии
Кристина Казинская встречает первую любовь в мелодраме «Как вернуть бывшего» фотографии
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