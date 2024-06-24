Кристина Казинская встречает первую любовь в мелодраме «Как вернуть бывшего»

По сюжету успешного редактора Полину приглашают на работу в московский модный журнал. В первый рабочий день она встречает Михаила – свою первую любовь, которого она не видела 13 лет. У них были отношения на расстоянии, совместные планы на будущее и мечта пожениться, а теперь он – совладелец журнала и муж главного редактора Юли. Михаил уверен, что Полина бросила его ради друга юности и даже не подозревает, что девушка одна воспитывает их общую дочь Варю. Мать Михаила, узнав о беременности девушки сына, настаивала, чтобы Полина избавилась от ребенка. Полине пришлось расстаться с возлюбленным и оформить фиктивный брак с Николаем, чтобы родить дочь. Вскоре между Михаилом и Полиной вновь вспыхивает любовь. Но теперь на их пути встает Юля, которая готова на все, чтобы разлучить их.
«Мне очень понравилось, что история моей героини противоречива. По молодости она принимает решение и только спустя время понимает, какую ошибку совершила. Я бы очень хотела, чтобы зритель понял Полину, как поняла ее я. Ведь все мы совершаем ошибки по глупости и не только. У Полины получилось обрести свое счастье и все исправить, хочется вдохновить зрителей, что на это способны все», — рассказывает Кристина Казинская
обсуждение >>