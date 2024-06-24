Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет осенью

Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет в онлайн-кинотеатре START уже осенью. Об этом в своем видеообращении рассказал на шестом фестивале российских сериалов «Пилот» режиссер Антон Маслов. Проект состоит из восьми эпизодов, каждый из которых снят как полноценный часовой блокбастер.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Полный цикл работы над сериальным блокбастером производства START, телеканала «Россия» и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») занял 4 года, а сам съемочный процесс превысил 800 часов и 8 500 дублей. На проекте работало 250 членов команды, больше 1000 актеров массовых сцен, а караван в экспедиции составил 50 машин. Костюмеры проекта сшили 220 костюмов для основных героев, а гримеры израсходовали 99 метров бород и бровей и 25 ящиков грима по 75 литров. Режиссер Антон Маслов подсчитал, что работа на постпродакшене займет 350 тысяч часов и будет создано более 10 Full CG персонажей: «Сейчас над графикой работает более 100 специалистов. Если бы над сериалом работал один человек, то на графику ему понадобилось бы 80 лет».
По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.
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