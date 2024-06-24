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Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет осенью

24 июня
2024 год

Новости кино >>
24 июня 2024
Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет в онлайн-кинотеатре START уже осенью. Об этом в своем видеообращении рассказал на шестом фестивале российских сериалов «Пилот» режиссер Антон Маслов. Проект состоит из восьми эпизодов, каждый из которых снят как полноценный часовой блокбастер.

Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет осенью
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Полный цикл работы над сериальным блокбастером производства START, телеканала «Россия» и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») занял 4 года, а сам съемочный процесс превысил 800 часов и 8 500 дублей. На проекте работало 250 членов команды, больше 1000 актеров массовых сцен, а караван в экспедиции составил 50 машин. Костюмеры проекта сшили 220 костюмов для основных героев, а гримеры израсходовали 99 метров бород и бровей и 25 ящиков грима по 75 литров. Режиссер Антон Маслов подсчитал, что работа на постпродакшене займет 350 тысяч часов и будет создано более 10 Full CG персонажей: «Сейчас над графикой работает более 100 специалистов. Если бы над сериалом работал один человек, то на графику ему понадобилось бы 80 лет».

Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет осенью
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Проект для всей семьи возвращает зрителю персонажей Виктора Хориняка, Елены Яковлевой, Владислава Ветрова, Кирилла Зайцева, Гарика Харламова и расширяет богатырскую вселенную новыми героями. Дочерей Ивана и Василисы сыграли актрисы Эвелина Мазурина и Арина Рожкова, к актерскому составу также присоединились Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Александр Лыков и другие.

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.
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Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет осенью фотографии
Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет осенью фотографии
Сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет осенью фотографии
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