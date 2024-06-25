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Не здесь и не сегодня: школьник станет богом в аниме по ранобэ «Апокалипсис Миногры»

25 июня
2024 год

Новости кино >>
25 июня 2024
Отличные новости для любителей исекая: готовится экранизация популярной серии ранобэ Фэфу Кадзуно «Апокалипсис Миногры: Покорение другого мира начинается с разрушенной цивилизации». Аниме находится на ранней стадии производства, но уже есть коротенький тизер, где мелькают иллюстрации из первого тома новеллы.


Большую часть времени Такуто Ира проводит на больничной койке, играя в стратегический симулятор Eternal Nations. Не сумев побороть смертельное заболевание, подросток не только перерождается в полюбившемся фэнтезийном мире, но и становится богом цивилизации Миногра. Вместе с могущественной ведьмой Ато он решает увеличить силу, влияние и процветание вверенного ему государства.

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Ранобэ «Апокалипсис Миногры» авторства Фэфу Кадзуно начали выпускать в виде веб-романа на сайте Shosetsuka ni Naro в ноябре 2017-го, а спустя почти два года — на страницах журнала Micro Magazine с рисунками Дзюна. 28 июня серия пополнится седьмым томом. Манга-адаптация Ясайко Мидориханы печатается на онлайн-платформе Kadocomi (издательство KADOKAWA) с марта 2020-го.

Не здесь и не сегодня: школьник станет богом в аниме по ранобэ «Апокалипсис Миногры»

Автор темного фэнтези в восторге от перспективы: «Наконец-то «Апокалипсис Миногры» получит аниме-адаптацию! С нетерпением жду возможности увидеть, как будут двигаться Такуто и Ато, как будут анимированы те или иные сцены. Уверен, что время до выхода аниме пролетит незаметно. Желаю приятного ожидания!»

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№ 1
Yanina Sokolova   25.06.2024 - 10:50
Вы посмотрите как красиво нарисовано. Как жаль что я не смогу нарисовать так же. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Не здесь и не сегодня: школьник станет богом в аниме по ранобэ «Апокалипсис Миногры» фотографии
Не здесь и не сегодня: школьник станет богом в аниме по ранобэ «Апокалипсис Миногры» фотографии
Не здесь и не сегодня: школьник станет богом в аниме по ранобэ «Апокалипсис Миногры» фотографии
Не здесь и не сегодня: школьник станет богом в аниме по ранобэ «Апокалипсис Миногры» фотографии
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