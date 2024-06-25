Не здесь и не сегодня: школьник станет богом в аниме по ранобэ «Апокалипсис Миногры»

Отличные новости для любителей исекая
: готовится экранизация популярной серии ранобэ Фэфу Кадзуно
«Апокалипсис Миногры: Покорение другого мира начинается с разрушенной цивилизации
». Аниме находится на ранней стадии производства, но уже есть коротенький тизер, где мелькают иллюстрации из первого тома новеллы.
Большую часть времени Такуто Ира проводит на больничной койке, играя в стратегический симулятор Eternal Nations. Не сумев побороть смертельное заболевание, подросток не только перерождается в полюбившемся фэнтезийном мире, но и становится богом цивилизации Миногра. Вместе с могущественной ведьмой Ато он решает увеличить силу, влияние и процветание вверенного ему государства.
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Ранобэ «Апокалипсис Миногры» авторства Фэфу Кадзуно
начали выпускать в виде веб-романа на сайте Shosetsuka ni Naro
в ноябре 2017-го, а спустя почти два года — на страницах журнала Micro Magazine
с рисунками Дзюна
. 28 июня серия пополнится седьмым томом. Манга-адаптация Ясайко Мидориханы
печатается на онлайн-платформе Kadocomi
(издательство KADOKAWA) с марта 2020-го.
Автор темного фэнтези в восторге от перспективы: «Наконец-то «Апокалипсис Миногры» получит аниме-адаптацию! С нетерпением жду возможности увидеть, как будут двигаться Такуто и Ато, как будут анимированы те или иные сцены. Уверен, что время до выхода аниме пролетит незаметно. Желаю приятного ожидания!
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