Андрей Золотарев и Егор Корешков станут кураторами лабораторий фестиваля «Одна шестая»

III Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» открыл прием заявок в сценарную и актерскую лаборатории, которые будут курировать Андрей Золотарев и Егор Корешков. Смотр пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба мероприятия.
Лаборатории включают в себя четырехдневный интенсив для начинающих авторов и актеров, где у каждого участника будет возможность обучиться навыкам профессии у лучших экспертов страны. Участники смогут посетить лекции, авторские мастер-классы, дискуссии, обучающие программы и встречи со звездами индустрии кино. Свои работы в сценарную лабораторию могут прислать начинающие драматурги в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более двух реализованных киноработ. В заявку на участие надо включить: анкету участника, синопсис и сценарий короткометражного фильма, мотивационное письмо. Всего отбор пройдут шесть человек, которые смогут доработать дебютный сценарий с куратором и получить профессиональное содействие от деятелей отечественной индустрии при подготовке своего проекта.
«При создании своей истории не нужно ориентироваться на весь кинематограф и уже существующие успешно реализованные проекты. Нужно ориентироваться непосредственно на себя: каких лично вам не хватает сюжетов, что вам хочется рассказать зрителю», — советует потенциальным участникам куратор сценарной лаборатории Андрей Золотарев. — Для студентов, на мой взгляд, правильно не затрагивать темы оружия и суициды, потому что сейчас это пытаются сделать все. Это самый легкий путь в первичную драматургию, слишком сильные инструменты, которые мешают овладеть всеми остальными».
Для участия в актерской лаборатории приглашаются профессиональные актеры театра и кино в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более трех кинопроектов. В заявку на участие надо включить анкету участника, видеовизитку и мотивационное письмо. Эксперты отберут 12 человек, которые пройдут актерское обучение в рамках лаборатории. В финале курса они подготовят самопрезентацию для ведущих кастинг-директоров, продюсеров и режиссеров, которые будут присутствовать на фестивале.
«Моя главная задача в рамках лаборатории – подготовить начинающих актеров к работе в кино. Рассказать им обо всех основных этапах актерского съёмочного процесса, начиная с записи визитки и подготовки к кастингу, заканчивая навыками разбора своего персонажа, стартом съемок и взаимодействием с остальными участниками на площадке, другими словами, поделится профессиональным опытом. Мы ждем у нас на лаборатории актеров стремящихся в этот безумный мир кино», — рассказал о планах Егор Корешков.
фото: пресс-служба фестиваля
Участники актерской лаборатории будут интегрированы в сценарную, что поможет авторам понять, как звучит их текст в актерском исполнении. Актеры же будут напрямую взаимодействовать с создателями своего персонажа и иметь возможность задавать вопросы и корректировать свои действия. Шорт-лист участников сценарной и актерской лабораторий будет опубликован 19 июля. Организаторы фестиваля «Одна шестая» готовы оплатить проезд в Екатеринбург и проживание в городе авторам 6 лучших сценарных заявок и 6 актерам. С победителем лаборатории может быть заключен контракт на сотрудничество со Свердловской киностудией для дальнейшей реализации замысла в кино. Заявки на участие в лабораториях можно подать до 17 июля на официальном сайте фестиваля.
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