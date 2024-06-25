Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Андрей Золотарев и Егор Корешков станут кураторами лабораторий фестиваля «Одна шестая»

25 июня
2024 год

Новости кино >>
25 июня 2024
III Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» открыл прием заявок в сценарную и актерскую лаборатории, которые будут курировать Андрей Золотарев и Егор Корешков. Смотр пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба мероприятия.

Андрей Золотарев и Егор Корешков станут кураторами лабораторий фестиваля «Одна шестая»

Лаборатории включают в себя четырехдневный интенсив для начинающих авторов и актеров, где у каждого участника будет возможность обучиться навыкам профессии у лучших экспертов страны. Участники смогут посетить лекции, авторские мастер-классы, дискуссии, обучающие программы и встречи со звездами индустрии кино. Свои работы в сценарную лабораторию могут прислать начинающие драматурги в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более двух реализованных киноработ. В заявку на участие надо включить: анкету участника, синопсис и сценарий короткометражного фильма, мотивационное письмо. Всего отбор пройдут шесть человек, которые смогут доработать дебютный сценарий с куратором и получить профессиональное содействие от деятелей отечественной индустрии при подготовке своего проекта.

«При создании своей истории не нужно ориентироваться на весь кинематограф и уже существующие успешно реализованные проекты. Нужно ориентироваться непосредственно на себя: каких лично вам не хватает сюжетов, что вам хочется рассказать зрителю», — советует потенциальным участникам куратор сценарной лаборатории Андрей Золотарев. — Для студентов, на мой взгляд, правильно не затрагивать темы оружия и суициды, потому что сейчас это пытаются сделать все. Это самый легкий путь в первичную драматургию, слишком сильные инструменты, которые мешают овладеть всеми остальными».

Для участия в актерской лаборатории приглашаются профессиональные актеры театра и кино в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более трех кинопроектов. В заявку на участие надо включить анкету участника, видеовизитку и мотивационное письмо. Эксперты отберут 12 человек, которые пройдут актерское обучение в рамках лаборатории. В финале курса они подготовят самопрезентацию для ведущих кастинг-директоров, продюсеров и режиссеров, которые будут присутствовать на фестивале.
«Моя главная задача в рамках лаборатории – подготовить начинающих актеров к работе в кино. Рассказать им обо всех основных этапах актерского съёмочного процесса, начиная с записи визитки и подготовки к кастингу, заканчивая навыками разбора своего персонажа, стартом съемок и взаимодействием с остальными участниками на площадке, другими словами, поделится профессиональным опытом. Мы ждем у нас на лаборатории актеров стремящихся в этот безумный мир кино», — рассказал о планах Егор Корешков.

Андрей Золотарев и Егор Корешков станут кураторами лабораторий фестиваля «Одна шестая»
фото: пресс-служба фестиваля

Участники актерской лаборатории будут интегрированы в сценарную, что поможет авторам понять, как звучит их текст в актерском исполнении. Актеры же будут напрямую взаимодействовать с создателями своего персонажа и иметь возможность задавать вопросы и корректировать свои действия. Шорт-лист участников сценарной и актерской лабораторий будет опубликован 19 июля. Организаторы фестиваля «Одна шестая» готовы оплатить проезд в Екатеринбург и проживание в городе авторам 6 лучших сценарных заявок и 6 актерам. С победителем лаборатории может быть заключен контракт на сотрудничество со Свердловской киностудией для дальнейшей реализации замысла в кино. Заявки на участие в лабораториях можно подать до 17 июля на официальном сайте фестиваля.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Объявлены даты проведения киносмотра «Одна шестая»
«Одна шестая»-2023: Фестиваль в Екатеринбурге променял танки на чувства
персоны
Андрей ЗолотаревЕгор Корешков

анонс

Скорбим

Анхель Гутьеррес
22 июня ушёл из жизни актёр Анхель Гутьеррес.
Дмитрий Кижаев
22 июня ушёл из жизни композитор Дмитрий Кижаев.
Лала Мнацаканян
22 июня ушла из жизни актриса Лала Мнацаканян.
Олег Огий
21 июня ушёл из жизни актёр Олег Огий.

День рождения >>

Маргарита Аброськина
Артём Артемьев
Ольга Дибцева
Илья Иосифов
Анна Носатова
Светлана Тимофеева-Летуновская
Владимир Толоконников
Альберт Филозов
Мария Шашлова
Маккенна Грейс
Рики Джервейс
Влад Иванов
Линда Карделлини
Лина Ромей (II)
Эмма Суарес
Бизи Филиппс
все родившиеся 25 июня >>

Афиша кино >>

Тёмные воды
драма, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2002
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Челюсти. Кровавый риф
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Драйвер
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Фолия
драма
Австрия, Франция, Италия, Гонконг, 2023
Остров Черепа
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Резервная копия
драма, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Польша, Сербия, Словакия, Чехия, 2023
Синистер. Пожиратель душ
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Сирокко из страны ветров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
Уикенд с родителями
драма, комедия
Дания, 2022
Бывший в помощь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Горизонты: Часть 1
вестерн, драма
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен