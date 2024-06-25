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Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман сыграют «Трех сестер»

25 июня
2024 год

Новости кино >>
25 июня 2024

Начались съемки комедийного сериала Маруси Трубниковой «Три сестры» с отсылками к знаменитой пьесе Антона Павловича Чехова. Главную роль сыграет Лариса Гузеева, молодого бойфренда ее героини — Павел Деревянко, а образы знаменитых трех сестер воплотят Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман, сообщает пресс-служба проекта.

Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман сыграют «Трех сестер»
фото: пресс-служба проекта

Три сестры — Ира, Оля и Маша — мечтают переехать в Москву из Нижнего Новгорода, полагаясь на помощь своей матери, состоятельной владелицы ювелирного бизнеса Татьяны. У каждой свой расчет: младшая собирается учиться в столице, средняя перевезти свою семью, которая «уже выросла из этого города», а старшей светит перспективная карьера. Однако у Татьяны свои планы на жизнь: она возвращается из отпуска с молодым возлюбленным, который на 17 лет младше ее. Больше никакой финансовой поддержки и помощи с внуками, ведь Татьяна — женщина в самом рассвете сил и красоты, которая имеет право на любовь.

«Мой герой Никита — простой сочинский парень, массажист, занимается спортом, без вредных привычек. Он обычный, ничем не выдающийся человек. Никита влюбляется в героиню Ларисы Гузеевой Татьяну, которая на 17 лет его старше. По-настоящему влюбляется. Эта новость подвергает дочерей Татьяны в шок, но они даже не подозревают, какие еще сюрпризы преподнесет им их мама», — рассказывает Павел Деревянко.

Сюжет Сериала «Три сестры» разворачивается в реалиях современной жизни, поднимая в комедийной форме актуальную тему выбора между личным счастьем и обязательствами перед близкими.

«Сериал "Три сестры" — это человеческая история, доброжелательная обстановка на площадке. Паша Деревянко — звезда! Потрясающий партнер, удивительный. Режиссер Маруся Трубникова — деликатная, нежная, умная. Операторская группа — очень приятно смотреть, с какой любовью они относятся к своему делу. Мне со всеми на данном проекте нравится работать», — говорит Лариса Гузеева.

Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман сыграют «Трех сестер»
фото: пресс-служба проекта

Также в сериале снимается Алиса Юнусова, дочь Тимати и Алены Шишковой. Созданием проекта занимается компания MEDIASLOVO в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION и «Газпром-Медиа Холдинг». За сценарий отвечает Екатерина Богомолова, а креативными продюсерами стали публицист и писатель Александр Цыпкин, который также сыграет в сериале одну из ролей, и Аглая Смирнова. Сериал покажут в эфире телеканала ТНТ и в онлайн-кинотеатре KION.
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Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман сыграют «Трех сестер» фотографии
Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман сыграют «Трех сестер» фотографии
Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман сыграют «Трех сестер» фотографии
Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман сыграют «Трех сестер» фотографии
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