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Александр Петров станет опекуном «Горыныча»

25 июня
2024 год

Новости кино >>
25 июня 2024

Стартовали съемки сказочного блокбастера «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли. Режиссером проекта выступает Дмитрий Хонин. В фильме также играют Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Александр Робак, Сергей Епишев, Евгений Серзин, Дмитрий Куличков, Нина Усатова и другие. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, которая продюсирует картину при участии телеканала «Россия» и при поддержке Фонда кино.

Александр Петров станет опекуном «Горыныча»
фото: кинокомпания СТВ

В центре сюжета – старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин, который, однажды опустившись в батискафе на дно морское, оказывается в странной подводной пещере, служащей порталом в сказочный мир. В этом новом незнакомом для Лехи месте он встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы. Герой невольно становится дракончику опекуном и другом и дает малышу имя – Горыныч.

«Наш герой Леха Алехин – молодой, энергичный, позитивный, служит на флоте, нигде не пропадет, ни на этом свете, ни на том. Угораздило его, по воле авторов, оказаться в другом времени, так похожем на сказки, которые нам рассказывали в детстве. Оказался он не один, а с детенышем доисторического змея, о котором заботится, как о младшем брате, и которого любовно называет Горыныч. Эта история о том, как важно любить. Любить не только того, кто тебе родной по крови. Перефразируя Экзюпери, "мы в ответе за тех, кого полюбили"», — рассказывает автор сценария Александр Архипов.

Александр Петров станет опекуном «Горыныча»
фото: кинокомпания СТВ

На счету команды «Горыныча» – сказочный блокбастер «Конек-Горбунок», один из самых кассовых российских релизов, собравший в прокате более одного миллиарда рублей в 2021 году; сказка «По щучьему велению», кассовые сборы которой превысили два с половиной миллиарда рублей; и фильм «Огниво», который выйдет в прокат 24 октября 2024 года.

«Любая старая сказка когда-то была новой – так решили мы и придумали совершенно новую историю, которая не основана на известных сюжетах, при этом рассказана в лучших традициях русской волшебной сказки. Делаем мы это кино той же командой, с которой делали "Конька-Горбунка", "По щучьему велению" и "Огниво". В картине планируется несколько музыкальных номеров – не то, чтобы для нас это новый опыт, но определенный вызов. Это решение пришло не сразу, но теперь уже сложно представить "Горыныча" без песен. Думаю, они органично вошли в сюжет, стали одной из ярких его составляющих», — говорит продюсер Сергей Сельянов.

Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Тобольске и окрестностях.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Darkshines   25.06.2024 - 18:15
Актерская поддержка в проекте у Петрова очень солидная, главное, чтобы он сам смог читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   25.06.2024 - 18:00
Маковецкий не просто так попал в кино, как раз на роль царя, не может с ней расстаться. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фильмы
ГорынычКонёк-горбунокОгнивоПо щучьему велению

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