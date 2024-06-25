Александр Петров станет опекуном «Горыныча»

В центре сюжета – старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин, который, однажды опустившись в батискафе на дно морское, оказывается в странной подводной пещере, служащей порталом в сказочный мир. В этом новом незнакомом для Лехи месте он встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы. Герой невольно становится дракончику опекуном и другом и дает малышу имя – Горыныч.
«Наш герой Леха Алехин – молодой, энергичный, позитивный, служит на флоте, нигде не пропадет, ни на этом свете, ни на том. Угораздило его, по воле авторов, оказаться в другом времени, так похожем на сказки, которые нам рассказывали в детстве. Оказался он не один, а с детенышем доисторического змея, о котором заботится, как о младшем брате, и которого любовно называет Горыныч. Эта история о том, как важно любить. Любить не только того, кто тебе родной по крови. Перефразируя Экзюпери, "мы в ответе за тех, кого полюбили"», — рассказывает автор сценария Александр Архипов.
фото: кинокомпания СТВ
На счету команды «Горыныча» – сказочный блокбастер «Конек-Горбунок», один из самых кассовых российских релизов, собравший в прокате более одного миллиарда рублей в 2021 году; сказка «По щучьему велению», кассовые сборы которой превысили два с половиной миллиарда рублей; и фильм «Огниво», который выйдет в прокат 24 октября 2024 года.
«Любая старая сказка когда-то была новой – так решили мы и придумали совершенно новую историю, которая не основана на известных сюжетах, при этом рассказана в лучших традициях русской волшебной сказки. Делаем мы это кино той же командой, с которой делали "Конька-Горбунка", "По щучьему велению" и "Огниво". В картине планируется несколько музыкальных номеров – не то, чтобы для нас это новый опыт, но определенный вызов. Это решение пришло не сразу, но теперь уже сложно представить "Горыныча" без песен. Думаю, они органично вошли в сюжет, стали одной из ярких его составляющих», — говорит продюсер Сергей Сельянов.
Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Тобольске и окрестностях.
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