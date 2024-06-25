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В Сочи открывается первый международный кинофестиваль «Антарес»

25 июня
2024 год

Новости кино >>
25 июня 2024

С 25 по 30 июня в Сочи впервые пройдет международный кинофестиваль «Антарес». В конкурсных программах будут представлены 50 фильмов из 29 стран. Полный список участников доступен на сайте смотра.

В Сочи открывается первый международный кинофестиваль «Антарес»
фото: пресс-служба фестиваля

В полнометражном игровом конкурсе участвуют девять фильмов из 11 стран. Председателем жюри стала народная артистка России, режиссер Елена Цыплакова. В состав жюри также вошли режиссер, актер Эзель Акай (Турция), отборщик фестивалей, киновед Гульбара Толомушова (Кыргызстан), продюсер Лю Мин Сю (Китай), актер, режиссер Рустам Сагдуллаев (Узбекистан). В конкурсе будут представлены фильмы «В брюхе тигра» режиссера Джатла Сиддартха, «Времена года» Максима Шабалина, «Дитя небес» Асель Жураевой, «Завтра будет другой день» Гао Юйхуань, «Зеленая трава» Игнасио Руиса, «Лапин» Аси Олешкевич, Влада Краснослободцева, «Остров Юрьева» Александр Баршака, «Эфлятун» Джунейт Каракуш и «Сентябрь» Карлоса Асейтуно. В короткометражном игровом конкурсе будут представлены 17 фильмов, в документальном — 11 картин, а в анимационном конкурсе — 13 лент.

Помимо этого, в рамках фестиваля запланированы специальные и внеконкурсные показы игрового, документального, анимационного кино, программы студии «Союзмультфильм», а также благотворительный сеанс для всей семьи, в рамках которого можно будет увидеть фильм «Сухари и булочки», связанный с инклюзивной тематикой, анимацию, созданную детской студией из Калининграда, и фильм-посвящение Александру Сергеевичу Пушкину. Еще одним культурным мероприятием станет Всероссийский слет региональных кинематографистов и кинолюбителей «КиноДиалог», который направлен на повышение квалификации профессиональных навыков кинематографистов в регионах Российской Федерации. Слет состоит из творческих встреч и дискуссий, деловых сессий, ежедневных мастер-классов, зарегистрироваться на которые можно на сайте.

Программным директором фестиваля выступает сценарист и отборщик Александра Жукова, президентом — Александр Халимовский. Всего жители и гости города Сочи в рамках международного фестиваля «Антарес» смогут посетить более 30 бесплатных мероприятий.
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