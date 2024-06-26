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Виктория Исакова, Слава Копейкин и Тимофей Трибунцев окажутся в противоречивых 90-х

26 июня
2024 год

Новости кино >>
26 июня 2024
В онлайн-кинотеатрах START и Wink.ru эксклюзивно выйдет новый сериал о противоречивых 90-х «Дети перемен» режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Роли в семейной саге исполняют Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Софья Лебедева, Сергей Гилев, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев и другие. Об этом сообщает пресс-служба сервиса START, который отвечает за производство проекта при поддержке «НМГ Студии».

Виктория Исакова, Слава Копейкин и Тимофей Трибунцев окажутся в противоречивых 90-х
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В центре сюжета криминальной драмы, наполненной иронией и черным юмором, — трое братьев от разных отцов. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе — 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

«Это семейная сага на фоне слома времени, и идея написать сценарий на эту тему у нас была давно. Хотелось рассказать об этом времени через разные слои населения, через людей разных профессий. Здесь много личных историй». Режиссеры не первый раз обращаются к сложным вопросам чести, поиска справедливости и юношеского максимализма — именно эти темы, искренне и неожиданно раскрытые в "Черной весне", обеспечили сериалу о дуэльном клубе внимание и любовь зрителей», — говорят Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Виктория Исакова, Слава Копейкин и Тимофей Трибунцев окажутся в противоречивых 90-х
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Главных героев в сериале сыграют Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов. В роли Флоры, матери семейства, — Виктория Исакова. Съемки сериала проходят в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире.
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Виктория Исакова, Слава Копейкин и Тимофей Трибунцев окажутся в противоречивых 90-х фотографии
Виктория Исакова, Слава Копейкин и Тимофей Трибунцев окажутся в противоречивых 90-х фотографии
Виктория Исакова, Слава Копейкин и Тимофей Трибунцев окажутся в противоречивых 90-х фотографии
Виктория Исакова, Слава Копейкин и Тимофей Трибунцев окажутся в противоречивых 90-х фотографии
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