Виктория Исакова, Слава Копейкин и Тимофей Трибунцев окажутся в противоречивых 90-х

В центре сюжета криминальной драмы, наполненной иронией и черным юмором, — трое братьев от разных отцов. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе — 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.
«Это семейная сага на фоне слома времени, и идея написать сценарий на эту тему у нас была давно. Хотелось рассказать об этом времени через разные слои населения, через людей разных профессий. Здесь много личных историй». Режиссеры не первый раз обращаются к сложным вопросам чести, поиска справедливости и юношеского максимализма — именно эти темы, искренне и неожиданно раскрытые в "Черной весне", обеспечили сериалу о дуэльном клубе внимание и любовь зрителей», — говорят Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Главных героев в сериале сыграют Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов. В роли Флоры, матери семейства, — Виктория Исакова. Съемки сериала проходят в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире.
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