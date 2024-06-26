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Владимир Стеклов встретит «сНежного человека»

26 июня
2024 год

Новости кино >>
26 июня 2024
В Красной Поляне начались съемки полнометражного фильма Олега Асадулина «сНежный человек», в котором играют Владимир Стеклов и Степан Девонин. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Владимир Стеклов встретит «сНежного человека»
фото: пресс-служба проекта

«Идея сделать кино о Снежном человеке меня сразу заинтересовала, так как это именно тот фильм, который я всегда мечтал снять для своего внутреннего ребенка. Кино о дружбе со сказочным существом – это же прекрасно! Уверен, что мы сделаем хит – такое кино как никакое другое рассчитано на максимально широкую аудиторию, ведь и тема и герои они для всех, а окунуться в сказку хочется в любом возрасте», — говорит Олег Асадулин.

По сюжету у замкнутого школьника Мирона нет друзей, папа Саша и мама Майя постоянно выясняют друг с другом отношения, а любимый дед Егорыч никак не хочет проводить время с внуком. В школе над Мироном постоянно подшучивают, с ним не хотят играть в одной команде в баскетбол – все потому, что у Мирона плохой слух и он носит слуховой аппарат, который иногда разряжается и тогда Мирон слышит все как будто издалека. Родители слишком заняты собой и своими ссорами, но семья решает все же поздравить деда с днем рождения. Оказавшись в деревенском дедовом доме, Мирон начинает подозревать что-то неладное, какую-то тайну и пока дед привычно препирается с папой, а мама пытается нивелировать конфликт, Мирон обнаруживает в сарае деда огромное существо и сразу же чувствует в нем родственную душу. Вступив в негласный сговор, дед с внуком остаются вдвоем в деревне на выходные, но вдвоем ли они реально? Конечно, нет, ведь в сарае Егорыча лечит раненую ногу-лапу огромный снежный человек Еня-сладкоежка, которому предстоит научиться, кому можно доверять, а кому нет, обрести новых друзей, пережить захватывающие приключения, побороться с бандитами и, в конце концов, оказаться дома у своей семьи. В этой истории каждый герой учится понимать других и себя. Дед Егорыч обнаруживает свою нежность, а не Снежность. Мирон раскрепощается, учится дружить и постоять за себя, а также перестает стесняться своего аппарата. Мама Майя и Папа Саша понимают, что любить друг друга и своих близких и защищать их гораздо веселее, чем постоянно ругаться.

Владимир Стеклов встретит «сНежного человека»
фото: пресс-служба проекта

«Название проекта "Снежный человек". Тут речь идет и о реальном существе — снежном человеке — и о моем персонаже, который человек достаточно замкнутый, кому-то он покажется черствым и грубоватым. Но знакомство с реальным снежным человеком делает его, если убрать первую букву "С", нежным человеком. Снежный человек, на самом деле, оказывается нежным, а вот мой персонаж реально снежный. Только благодаря знакомству с Йети он оттаивает и становится нежным. Несомненно это будет фильм о добре, человечности, о том, что мы едины с этой природой и должны брать от нее самое лучшее. Доброта спасет мир! И вся съемочная группа и весь продакшн работают с этой целью, чтобы доказать картиной, что так есть на самом деле», — говорит Владимир Стеклов.

Степан Девонин, который играет сына Егорыча, говорит, что всегда хотел попробовать себя в амплуа не только комедийного артиста, но и артиста детской комедии и он очень рад, что, наконец, ему предложили сняться именно в таком проекте.

«Я всегда хотел сняться в детском фильме, поэтому, когда мне прислали сценарий "Снежного человека" и я его прочитал, то сразу же согласился, это отличная сказка. Понятно, что Снежный человек – это выдумка и легенда, но мне показалось — здорово, что я могу сделать сказку реальностью хотя бы на полтора часа. Надеюсь, что дети, для которых мы это делаем получат такой же кайф и удовольствие, с которыми мы с командой входим в съемки», — подчеркивает артист.

В фильме также играют Екатерина Шпица, Сергей Стайкин, Игорь Грабузов и Михаил Блиндарь. Производством проекта занимается Кинотека, а продюсером выступает Георгий Малков. На большие экраны фильм выпустит КарроПрокат 20 марта 2025 года.
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Владимир Стеклов встретит «сНежного человека» фотографии
Владимир Стеклов встретит «сНежного человека» фотографии
Владимир Стеклов встретит «сНежного человека» фотографии
Владимир Стеклов встретит «сНежного человека» фотографии
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